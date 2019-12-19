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Teknoloji
A.A.
19.12.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Bakan Yardımcısı Sayan'dan "Google" açıklaması

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Bakan Yardımcısı Sayan'dan "Google" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu. 

Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

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