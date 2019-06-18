Bakan Varank 'şampiyon' gençlerle buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBakan Varank 'şampiyon' gençlerle buluştu
GeriTeknoloji Bakan Varank 'şampiyon' gençlerle buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
18.06.2019 - 18:08, Son Güncelleme:

Bakan Varank 'şampiyon' gençlerle buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Varank 'şampiyon' gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı ve 2019 Yılı Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması birincileriyle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı ve 2019 Yılı Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması birincileriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) bir araya geldi.

Öğrenciler ve aileleriyle kahvaltı eden Varank, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile yarışmalarda birinci olan öğrencilerin projelerini tanıttığı stantları gezdi ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojiyi çocuklarla gençlere sevdirmenin milli teknoloji hamlesinin unsurlarından olduğunu söyledi.

Gençlere bilim ve teknolojiyi sevdirme yolunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Her yıl düzenlenen ortaokul ve lise araştırma proje yarışmalarını kazananlar projelerinin uygulamalarını gösterdiler. Gençlerimiz ve çocuklarımızla konuştuğumuzda sizler de etkileniyorsunuz, ben de çok etkilendim. Bu sene ortaokullarda 13'üncü ulusal yarışmaları düzenledik, liselerde ise 50'nci yılımızı gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

"Gayemiz çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle yetiştirmek"

Varank, TÜBİTAK'ın Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin bilimle yetiştirilmesi için önemli projeler gerçekleştirdiğine işaret ederek, ulusal yarışmalarda başarı sağlayan öğrencilerin uluslararası yarışmalarda da yarıştığını dile getirdi.

Bilim yarışmaları ve etkinliklerinin devam edeceğini vurgulayan Varank, "Bizim bütün gayemiz, 'Milli Teknoloji Hamlesi' çerçevesinde özellikle çocuklarımızı ve öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle hemhal olacak şekilde yetiştirmek. Buna dönük politikaları uygulamaya koyduk, bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ağustos ayında TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin düzenleneceğine dikkati çekerek, astrofizikle ilgilenen çocukları Antalya'da misafir edeceklerini ve bu alanda çeşitli derslerin yapılacağını bildirdi.

Bakan Varank şampiyon gençlerle buluştu

"TEKNOFEST'i uluslararası boyuta taşımak istiyoruz"

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için Türkiye'nin 81 ilinde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi açtıklarını anımsatan Varank, tasarım, kodlama, siber güvenlik gibi teknolojilerde çocukları yetiştirmek istediklerini söyledi.

Bakan Varank, "Bizim bütün gayemiz önümüzdeki süreçte ülkemizi katma değerli üretimle dünyada sayılı ülkeler arasına sokmak. Bunu da yapabilmemiz için bilim ve teknolojiyle ilgilenen gençlerimizin ve çocuklarımızın sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Geçen yıl 550 bin kişinin katıldığı TEKNOFEST'in bu sene ikincisinin düzenleneceğini anımsatan Varank, organizasyonun bu yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceğini ve söz konusu festivali uluslararası boyuta taşımak istediklerini dile getirdi.

Bakan Varank'tan öğrenciye patent sözü

Varank'ın birincilik kazanan projelerinin sergilendiği stantları ziyaretinde ilginç diyaloglar da yaşandı. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Çocuklar İçin Bitkisel Sivrisineksavar Projesi" ile birinci olan Aybars Şenol'un ürünü için patent almak istediğini belirtmesi üzerine üzerine Varank, "Türk Patent senin emrine amade" dedi ve öğrenciden patent ücreti alınmaması için talimat verdi.

Toplamda 846 bin liralık ödül

2019 Yılı Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, bu yıl lise finalinde 220 projeden 107 proje ödüle layık görüldü. Bu kapsamda öğrenci ve danışmanlara 566 bin lira ödül verildi.

Ortaokul için 180 projeden 90'ı ödül kazanırken, öğrenci ve danışmanlara toplam 280 bin liralık ödül takdim edildi. Böylece yarışmalarda başarılı olan lise ve ortaokul öğrencilerine verilen ödül miktarı 846 bin lirayı buldu.

3 altın 2 gümüş madalyayla döndüler

Fizik Olimpiyat Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da 31 Mayıs-4 Haziran'da yapılan ve 35 ülkenin katıldığı organizasyonda 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Avrupa birincisi olmuştu.

Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk altın madalya, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazandı. Böylece Türk takımı, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda toplamda elde ettiği 136,5 puanla birinci sıraya yerleşti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?