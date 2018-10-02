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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
02.10.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Bahçeşehir SuperMassive’in Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

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Bahçeşehir SuperMassive’in Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

2018 Türkiye Büyük Finali Şampiyonu unvanıyla Kore’de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası ön elemelerinde ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir SuperMassive’in rakipleri belli oldu. Öncelikli hedefi grup aşamalarına kalmak olan temsilcimiz, bir üst tur için İspanyol ekibi G2 Esports ve Tayland ekibi Ascension Gaming ile mücadele edecek.

Bu yıl Kore’de gerçekleştirilecek ve Bahçeşehir SuperMassive’in tarihinde ilk kez TBF 2018 Şampiyonu unvanıyla ülkemizi temsil edeceği League of Legends Dünya Şampiyonası ön eleme kuraları belirlendi. Bahçeşehir SuperMassive, Dünya Şampiyonası ön elemeleri grubunda G2 Esports ve Ascension Gaming ile bir sonraki aşama için mücadele edecek.

Dün gerçekleşen ilk ön eleme maçlarıyla başlayan Dünya Şampiyonası serüveninde temsilcimiz Bahçeşehir SuperMassive, bugün saat 12.00’da G2 Esports ekibiyle ilk maçına çıkacak. 

BİRİNCİ HEDEF GRUBU İLK İKİ SIRADA TAMAMLAMAK

Bahçeşehir SuperMassive, rakipleriyle yapacağı maçlar sonucunda grubu 1. tamamlarsa başka bir grubun 2.siyle, 2. tamamlarsa başka bir grubun 1.siyle bir üst turda rasgele eşleşecek. Ön Elemeler'den gruplara kalmayı başaran dört takım ise hem yoluna devam edecek hem de dünyanın en iyi 16 takımı arasında yer alacak.

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