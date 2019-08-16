Ayrımcılık iddiasıyla YouTube ve Google'a dava açılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAyrımcılık iddiasıyla YouTube ve Google'a dava açılıyor
GeriTeknoloji Ayrımcılık iddiasıyla YouTube ve Google'a dava açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
16.08.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Ayrımcılık iddiasıyla YouTube ve Google'a dava açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayrımcılık iddiasıyla YouTube ve Google'a dava açılıyor

Video içerikler üreten bir grup LGBT birey, hem YouTube'a hem de sahibi Google'a "ayrımcılık" iddiasıyla dava açıyor.

Video içerikler üreten bir grup LGBT birey, hem YouTube'a hem de sahibi Google'a "ayrımcılık" iddiasıyla dava açıyor.

Grup, YouTube'un LGBT bireylerle ilgili videolara verilen reklamları engellediği ve bu videoların platformda bulunabilirliği ile erişimini kısıtladığını iddia ediyor.

Grup, YouTube'un "eşcinsel" ya da "lezbiyen" gibi "tetikleyici kelimeler" içeren videolarındaki reklamları kaldırdığını, LGBT temalı videoları sık sık "hassas" içerik olarak etiketlediğini ve bu videoları arama sonuçlarında göstermediğini öne sürüyor.

YouTube hakkında dava açmaya hazırlananlar arasında 850 bin takipçisi olan bir kanal yöneten şarkıcı Bria Kam ve oyuncu Chrissy Chambers, cinsel eğitim videoları hazırlayan Amp Somers, trans bir erkek olarak yaşamını videolarla anlatan Chase Ross ve LGBT alanında eğitici videolar yayınlayan Lindsay Amer bulunuyor.

YouTube iddiaları reddediyor

YouTube ise iddiaları reddediyor ve videoların reklam geliri elde edip edememesinde veya arama sonuçlarında görünüp görünmemesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi unsurların etkili olmadığını söylüyor.

YouTube Sözcüsü Alex Joseph, "Politikalarımızda cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği gibi kavramlar yer almıyor ve sistemlerimiz de videoları bu unsurlara veya 'eşcinsel' ya da 'trans' gibi terimleri içermesine göre kısıtlıyor değil" dedi.

Joseph, ayrıca nefret suçunun önlenmesi konusunda çok ciddi yaklaşımları olduğunu ve bu konudaki kuralları ihlal eden içerikleri hızlı bir şekilde çıkardıklarını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?