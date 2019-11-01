Aynı WhatsApp hesabı iki farklı telefonda kullanılır mı?
Mevcut teknoloji geliştirmelerinde şuan için WhatsApp bir WhatsApp hesabının iki farklı cihazda aynı anda kullanılması mümkün değil. Fakat teknoloji kulislerinde sızan haberlere göre böyle bir geliştirme yakın zamanda yayında olabilir. Peki WhatsApp uygulaması iki farklı telefonda kullanılabilecek mi?
WhatsApp uygulamasının hem Android hem de İOS işletim sisteminde de geçerli olacak şekilde aynı hesabın çift cihazda çalışabilmesi güncel bir sızıntı olarak yayıldı. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, teknoloji kulislerindeki son dakika gelişmeleri haberimizde olacak..
WhatsApp'ın resmi internet adresindeki açıklaması bu şekilde;
WhatsApp hesabını birden fazla telefonda veya birden fazla telefon numarası için doğrulamak nasıl yapılır?
WhatsApp hesabınız, yalnızca bir numarayla tek bir cihazda doğrulanabilir. Eğer çift SIM kartlı bir telefon kullanıyorsanız yine de WhatsApp hesabınız için tek numarayla doğrulama yapmanız gerekmektedir. İki telefon numarasıyla tek WhatsApp hesabına sahip olamazsınız.
WhatsApp hesabınızla sık sık farklı telefonlar arasında geçiş yapmaya çalışıyorsanız bir süre sonra WhatsApp'ı yeniden doğrulama işleminde engellenebilirsiniz. Lütfen farklı cihazlar ve telefon numaraları arasında sürekli geçiş yapmayın.
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