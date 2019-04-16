Aynı gün teslimat hizmeti sunmaya başladı
Amazon.com.tr aynı gün teslimat hizmeti vermeye başladığını duyurdu. İstanbul’u kapsayan servis sabah 10:30’a kadar verilen siparişlerin aynı gün içinde adrese teslim edilmesini sağlıyor.
Amazon.com.tr İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetini duyurdu. Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen tüm ürünler için geçerli hizmetle Pazartesi’den Cumartesi’ye saat sabah 10:30’a kadar verilen siparişler aynı gün akşam 17.00-21.00 saatleri arasında teslim ediliyor. Televizyondan tost makinesine, cep telefonundan kitaba, kahve makinesinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok farklı ürün grubunda geçerli Aynı Gün Teslimat hizmetinde minimum sepet tutarı aranmıyor.
Açılışından bu yana en büyük önceliklerinden birinin müşteri deneyimi olduğunu belirten Amazon.com.tr Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan: "Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak faaliyetlerimizi geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.
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