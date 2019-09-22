Ay'da yolculuk içinlastik geliştirecek
Lastik üreticisi Bridgestone ay yüzeyinde yapılan çalışmalarda mobilite için gerekli olan gezgin araçlar için lastik araştırmalarına katkı sağlayacak. Bu görev için Toyota ve JAXA ile birlikte çalışmaya başlayacağını duyuran şirket, ayda insanlar tarafından kullanılacak ve basınçla çalışan bu araçların yerle temasını sağlayacak lastiklerin geliştirilmesinde rol alacak.
Bridgestone, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve Toyota ile birlikte uluslararası bir uzay araştırma görevinde yer alacağını açıkladı. JAXA ve Toyota’nın Mart ayında duyurduğu bu görevin hedefleri arasında uzay keşiflerinde insan aktivitelerinin etkinlik alanının genişletilmesi ve fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi bulunuyor. Bridgestone, bu kapsamda insanlar tarafından kullanılacak ve basınçla çalışacak olan gezgin araçların lastiklerinin performans gereksinimlerini araştıracak ve bu araçların ay yüzeyi ile daha iyi temas kurabilmesine yardım edecek.
Şirket, insanlığın uzayı keşfinin bir sonraki aşaması olan bu süreçte her iki kurumla ortak bir çalışma yürütecek; JAXA ile 2000’li yıllarda kurulmuş olan müşterek araştırma ortaklığını geliştirerek gezgin araçların ay yüzeyi ile olan temas alanını incelerken, Toyota’nın gezgin araç projesine de teknik ortak olarak hizmet edecek.
Şirket, gezgin aracın ağırlığının, ivmelenmesinin ve fren kabiliyetinin desteklenmesi, darbe emiliminin en aza indirgenmesi ve manevra kabiliyetinin iyileştirilmesi için geliştirilmiş Esnek Lastik sayesinde ay yüzeyinde mobilite ile ilgili karşılaşılabilecek zorlukların araştırılmasına yardım edecek. Böylelikle gezgin aracın ay yüzeyinde 10.000 kilometreden fazla yol almasını sağlayarak uzay görevinin tamamlanması için gerekli olan mesafenin katedilmesine destek sunacak.
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