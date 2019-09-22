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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Ay'da yolculuk içinlastik geliştirecek

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Ay'da yolculuk içinlastik geliştirecek

Lastik üreticisi Bridgestone ay yüzeyinde yapılan çalışmalarda mobilite için gerekli olan gezgin araçlar için lastik araştırmalarına katkı sağlayacak. Bu görev için Toyota ve JAXA ile birlikte çalışmaya başlayacağını duyuran şirket, ayda insanlar tarafından kullanılacak ve basınçla çalışan bu araçların yerle temasını sağlayacak lastiklerin geliştirilmesinde rol alacak.

Bridgestone, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve Toyota ile birlikte uluslararası bir uzay araştırma görevinde yer alacağını açıkladı. JAXA ve Toyota’nın Mart ayında duyurduğu bu görevin hedefleri arasında uzay keşiflerinde insan aktivitelerinin etkinlik alanının genişletilmesi ve fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi bulunuyor. Bridgestone, bu kapsamda insanlar tarafından kullanılacak ve basınçla çalışacak olan gezgin araçların lastiklerinin performans gereksinimlerini araştıracak ve bu araçların ay yüzeyi ile daha iyi temas kurabilmesine yardım edecek. 

Şirket, insanlığın uzayı keşfinin bir sonraki aşaması olan bu süreçte her iki kurumla ortak bir çalışma yürütecek; JAXA ile 2000’li yıllarda kurulmuş olan müşterek araştırma ortaklığını geliştirerek gezgin araçların ay yüzeyi ile olan temas alanını incelerken, Toyota’nın gezgin araç projesine de teknik ortak olarak hizmet edecek. 

Ayda yolculuk içinlastik geliştirecek

Şirket, gezgin aracın ağırlığının, ivmelenmesinin ve fren kabiliyetinin desteklenmesi, darbe emiliminin en aza indirgenmesi ve manevra kabiliyetinin iyileştirilmesi için geliştirilmiş Esnek Lastik sayesinde ay yüzeyinde mobilite ile ilgili karşılaşılabilecek zorlukların araştırılmasına yardım edecek. Böylelikle gezgin aracın ay yüzeyinde 10.000 kilometreden fazla yol almasını sağlayarak uzay görevinin tamamlanması için gerekli olan mesafenin katedilmesine destek sunacak. 

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