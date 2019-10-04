Ay'da yetişen bitkinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Çin'in Ay'ın görünmeyen yüzüne indirdiği uzay aracında bulunan ve tarihte ilk kez başka bir gökcisminde yetiştirilen bitki olan pamuk tohumları filizlendikten kısa bir süre sonra Ay'ın dondurucu soğuk gecesine dayanamayarak ölmüştü. Aradan aylar geçti; bu bitkilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), geçen sene 8 Aralık’ta dünyadan Long March-3 roketiyle fırlatılan ve bu yıl başlarında Ay’ın görünmeyen yüzüne iniş yapan uzay aracı Chang'e-4 ile birlikte deney için gönderilen bitkilerin ilk kez 15 Ocak'ta filizlendiğini gösteren fotoğraf yayımlanmıştı. 16 Ocak'ta yapılan açıklamada ise bitkinin Ay'ın dondurucu soğuk gecesine dayanamadığı ve deneyin sonlandırıldığı açıklandı.
Ancak aradan aylar geçmesine rağmen bu özel bitkilere ait yeni görüntüler yayınlandı. Yeni yayımlanan görüntülerde ise pamuk bitkisinin sanıldığından daha iyi durumda olduğu görüldü. Fidenin ölmeden önce 1 değil, 2 yeşil yaprak filizlendirdiği bildiriliyor.
Bir ile iki pamuk yaprağı yetiştirme arasındaki fark oldukça önemsiz görülmekle birlikte görüntüler; Çin’in, ay ortamının yaşamı nasıl etkilediğini incelemek için yaptıkları girişimlere büyüleyici bir bakış açısı ekliyor.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, pamuk bitkisinin bulunduğu küçük teneke içerisinde patates ve maya yetiştirmeye çalışmış hatta yumurtalar içerisinden meyve sineği elde etmeyi denemişti.
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