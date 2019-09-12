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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.09.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

'AYATA v2' ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar

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'AYATA v2' ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar

Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan 4 üniversite öğrencisi 7 ay süren çalışma sonucu tasarladıkları "AYATA v2" isimli insansız hava aracı ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar.

Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan 4 üniversite öğrencisi, 7 ay süren çalışma sonucu yaptıkları insansız hava aracı (İHA) "AYATA v2" ile İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece elde etmeyi hedefliyor.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinden Volkan Can Çiftçi, Mücahit Toygar, Murat Yalçınkaya ve Muhammed Okur, 2016 yılında kurdukları "Mühendisin-i Asuman İHA Takımı" ile TEKNOFEST'e katılmaya karar verdi.

Öğrencilerin TÜBİTAK desteği ve harçlıkları ile 7 ayda tasarladıkları görev odaklı İHA, 250 proje arasında ilk 30'a girerek, finale kaldı.

Gençlerin hedefi, 17-22 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'ten birincilikle ayrılmak.

AYATA v2 ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar

Yarışmanın görev odaklarına göre geliştirildi

Projede yer alan öğrencilerden Volkan Can Çiftçi, yaptığı açıklamada TEKNOFEST'te düzenlenecek "TÜBİTAK İHA" yarışmasına geliştirdikleri "AYATA v2" tasarımı ile katılacaklarını söyledi.

Şimdiye kadar bütün elemelerden geçip, finale kaldıklarını ifade eden Çiftçi, 2016 yılından bu yana TÜBİTAK İHA yarışmalarına katıldıklarını, bu nedenle yeterli tecrübeye sahip olduklarını dile getirdi.

Çiftci, "Cihazımız tamamen TÜBİTAK İHA yarışmasının görev odaklarına göre geliştirildi. Tüm tasarım aşamaları takımımız tarafından yapıldı. Ekip olarak elektrik, makine ve yazılım alanında çalışıyoruz." dedi.

Üniversitede öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya koyduklarını aktaran Çiftçi, "Şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm bilgileri TÜBİTAK sayesinde uygulama fırsatı buluyoruz. Takım olarak 7 aydır çalışıyor, bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Bütün çalışmalarımızı okulun laboratuvarlarında yaptık. Tüm bilgi ve birikimimizi son cihazımız olan 'AYATA v2' üzerinde uyguladık." diye konuştu.

"Yaptığımız yazılımlarla otonom uçacak"

Mücahit Toygar da TÜBİTAK desteğiyle katılacakları yarışmadan iyi derece ile döneceklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız yazılımlarla araç otonom uçacak. Maksimum puan alabilmemiz için aracı olabildiğince atik ve hafif yaptık. O yüzden bize puan getireceğine inanıyoruz. Hızı yüksek, 700 gram ağırlığa sahip. İkinci görev için yük alma sistemi kurduk. İçinde görev kontrol işlemcimiz, altında görüntü işleme kameramız var. Yükü alması için de 3 mıknatıs bulunuyor."

Toygar, yarışmaya katılmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Şengür ise öğrencilerin daima yanlarında olduklarına işaret ederek, bu sayede başarılı bir işin ortaya çıktığını kaydetti.

Öğrencilere 7 ay süresince destek olduklarına işaret eden Şengür, "Umarım finalde başarılı bir sonuç elde ederiz. İyi bir derece alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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