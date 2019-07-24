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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
24.07.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Ay'a tarihi yolculuğun 50. yıl dönümünden sonra öldü

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Ay'a tarihi yolculuğun 50. yıl dönümünden sonra öldü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ilk uçuş direktörü Chris Kraft, Ay'a yapılan tarihi yolculuğun 50. yıldönümünden birkaç gün sonra öldü.

95 yaşında hayata veda eden Kraft, NASA'nın Ay misyonlarının önünü açan Görev Kontrol biriminin kurulmasında kilit rol oynamıştı.

Kraft'ın Pazartesi günü Houston'da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ölüm nedeni ile ilgili olaraksa bir açıklama yapılmadı.

Kraft, 1945 yılında havacılık araştırmalarını yürütmek, tanıtmak ve kurumsallaştırmak için kurulan Ulusal Havacılık Danışma Komitesi'ne (NACA) katılmıştı.

NACA, 1958'de son verdiği faaliyetlerini NASA'ya devretmişti.

Aya tarihi yolculuğun 50. yıl dönümünden sonra öldü

20 Temmuz 1969'da Apollo 11 misyonunda görevli astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'a ayak basan ilk insanlar olarak tarihe geçmiş, Cumartesi günü bu tarihi yolculuğun 50. yıl dönümü törenlerle kutlanmıştı.

'ABD, ulusal bir hazineyi kaybetti'

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Kraft'ın, Amerika'nın uzaya ve Ay'a insanlı uçuşlar yapmasına yardımcı olan ekibin merkezinde bulunduğunu söyledi.

Bridenstine, "ABD, ulusal bir hazineyi kaybetti" dedi.

NASA, 2006'da Kraft'a ABD'nin uzay programlarına katkısı nedeniyle özel bir ödül vermiş, 2011 yılında Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan görev kontrol binanın adını Christopher C Kraft Jr Görev Kontrol Merkezi olarak değiştirmişti.

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