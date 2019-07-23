Ay'a ayak basan ilk insan nasıl bir miras bıraktı?

Ay'dan döndüğünde krallar, kraliçeler, devlet başkanları ve başbakanlar karşıladı onu.

Bu kadar üne rağmen insanlar onun hakkında çok az şey öğrendi. Ama şimdilerde gerçek Neil Armstrong'la ilgili biraz daha bilgi sahibi olduk.

Neil Armstrong'un münzevi bir hayat sürdüğü hissi yaygındı. Belki de Ay'a yolculuk onda derin bir iz bırakmış, bu yolculukla zirveye çıkıp sonra Dünya'daki sıradan yaşama dönmek onu olumsuz etkilemişti.

Kendisiyle röportaj yapılmasından pek hoşlanmaması, sessizliği seçmesi bu tür söylentilerin artmasına neden oluyordu.

Neil ile tanışan az sayıdaki şanslı gazetecilerden biriydim. Tanıştığım en mantıklı insan izlenimi bırakmıştı bende.

BBC'de çalışan genç bir gazeteciydim. Cranfield Üniversitesi'nden fahri doktorluk alacağı sırada onunla röportaj yapmam istenmişti.

'Bu rüya hala geçerli'

Çok heyecanlıydım. O ise sıcak bir tavırla gülümsüyordu. Ay'a ayak basan ilk insandı ama o kibarca beni rahatlatmaya çalışıyor, sorularımı düşünceli ve kapsamlı bir şekilde yanıtlıyordu.

Apollo programının iptal edilmesinden duyduğum hayal kırıklığını, belki bir gün uzay yolculuğu yapma hayallerimin suya düşmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ettiğimde beni anlamıştı.

"Armstrong rüyasına ne oldu?" diye sorduğumda, "Bu rüya hala geçerli. Şimdilik bunun gerçekleşmesi geri plana düşmüş olabilir, ama zamanla geri gelecektir" diye cevap verdi, gözlerinde bir pırıltıyla.

16 yıl sonra onunla yeniden karşılaştım. Apollo'daki diğer astronot arkadaşları Gene Cernan ve Jim Lovell ile, Ay'a ayak basmanın 40. yıldönümü kapsamında yapılan bir dünya turu nedeniyle İngiltere'ye gelmişti.

Heathrow Havalimanı yakınlarındaki gösterişsiz bir otelde sıkı gizlilik koşullarında mülakat yapmamız gerekiyordu. Öyle ki astronotlar için oda tutulurken takma isimler kullanılmıştı.

Ama o, diğer arkadaşlarını gölgede bırakmak istemediğini söyleyerek mülakat vermeyi reddetti.

Armstrong belgeseli

Ay'a ayak basmanın 50. yıldönümüne denk gelecek şekilde Cuma günü gösterime giren Armstrong adlı belgesel filmde onun tam da bu yanı sergileniyor.

Neil'in en küçük oğlu Mark ile torunu Kali (ikisi de müzisyen) BBC stüdyolarına gelerek onu anlattılar.

Havaya girmelerini sağlamak için önce NASA'nın Ay'a iniş görüntülerini izlettik.