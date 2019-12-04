'AWS re:Invent, geliştiricileri doğru kişilerle buluşturan ortam sağlıyor'

Opsgenie'den bahseder misin? Yolculuğun nasıl başladı?

Günümüzde birçok yazılımın sürekli çalışır durumda olması gerekiyor; ancak birçok problem yaşayıp müşterilerini hizmet veremiyorlar. Bu çok maliyetli ve geliştiriciler açısından da stresli bir durum. Opsgenie tam bu noktada devreye giriyor ve sistemleri izleyen yazılımlar ile entegre olup, problemleri tek bir noktada topluyor. Daha sonra bu problemi ilgili yazılımcıya doğru zamanda, doğru kanal ile (sms, mobil bildiri, arama, email) ulaştırıp çözümü hızlandırıyor.

Ben ekibe 2016 yılının başında yazılım mühendisi olarak katıldım ve son 2 yıldır technical evangelist rolünde dünyanın dört bir tarafında DevOps ve AWS ile ilgilenen geliştiricilere sunum yapıp, içerik yazarak destek veriyorum.

AWS ile yolların nasıl kesişti?

AWS ile yolum Opgenie’de yazılım mühendisi olarak işe başlamam ile kesişti. Opsgenie kurulduğu gün itibari ile tamamen AWS üzerinde çalışan ve birçok servisi ciddi ölçekte kullanan bir firma. AWS Community Hero olmam ise technical evangelist rolüne geçmem ile beraber aktif olarak konferans konuşmaları yapmam, etkinlikler düzenlemem ve geliştiricilere AWS ile ilgili içerik yazmam ile gerçek oldu diyebilirim.

AWS Re:Invent etkinliğinde seni heyecanlandıran duyurular hangileriydi? Kısaca alabilir miyiz?

Beni heyecanlandıran birçok duyuru var. Kişisel ilgimden ötürü AWS Lambda servisinin cold start adı verilen problemi çözmüş olması güzel haber. Ayrıca oldukça popüler olan Kubernetes servisini yönetim derdi olmadan kullanmanızı sağlayan Fargate servisinin bir parçası olması önemli bir gelişme. Machine learning (makine öğrenimi) konusunda ise büyük adımlar atmaya devam ediyorlar. 10 dakikadan kısa bir sürüde 6 yeni ML servisi açıkladılar. Son olarak CodeGuru, managed Cassandra servisi, Elasticsearch Ultrawarm ve Kendra ilgimi çeken diğer servisler.

AWS Re:Invent etkinliğinde pek çok geliştirici bir araya geliyor. Bu ortamın sunduğu fırsatlardan bahseder misin?

re:Invent katılımcı sayısı 65 bini geçmiş durumda. Bunların çoğunluğu fazla yazılım geliştirici ve ekip lideri. Bunun en büyük sebebi ise bu etkinliğin bir pazarlama etkinliğinden çok bir öğrenme etkinliği olması. Las Vegas'ta 5 ayrı otelde simultane şekilde workshoplar, sunumlar ve networking etkinlikleri düzenleniyor. Doğru kişi ile tanışıp bağlantı kurabileceğiniz süper de bir ortam. AWS üzerinden uygulama geliştiren kişilerin buraya gelip online ortamda takip ettiği kişilerle tanışıp, onlarla konuşma fırsatı yakalaması en büyük faydalarından biri.

Opsgenie 2012 yılında Berkay Mollamustafaoğu, Sezgin Küçükkaraaslan, ve Abdurrahim Eke tarafından kurulmuş bir şirket. 2018 yılında ise yazılım devi Atlassian tarafından satın alındı ve bir Atlassian ürünü olarak hayatına devam ediyor.