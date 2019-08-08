Avustralya’nın en güçlü süper bilgisayarını üretecek

Yeni süper bilgisayara, Canberra bölgesinin geleneksel sahipleri olan Ngunnawal dilinde 'arama' anlamına gelen Gadi adı verildi. Gadi, Kasım 2019’da NCI’nın 2012 yılında yine Fujitsu tarafından sağlanan mevcut süper bilgisayarı Raijin’in yerini alacak. Bu yükseltme, Ulusal İşbirliği Araştırma Altyapısı Stratejisi (NCRIS) kapsamında Avustralya hükümetinin sağladığı 70 milyon dolar fon ile mümkün oldu.

3.200 erişim adresiyle (node) Gadi, Avustralya’nın en önemli araştırmalarından bazılarına güç verecek ve şu anda dünyanın karşılaştığı en karmaşık ve acil sorunlardan bazılarını çözmeyi hedefleyecek. CSIRO, Geosciences Australia ve Meteoroloji Bürosu gibi kuruluşlarda çalışan araştırmacılar, mevcut süper bilgisayardan daha hızlı ve daha yüksek kapasiteden faydalanacaklar.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Brian Schmidt, yeni bilgisayarın Avustralya’nın en hayati araştırmalarında çok önemli adımlar atılmasına yardımcı olacağını söyledi. "NCI, ulusal çapta hayata geçirdiğimiz araştırmalarda çok önemli bir rol oynamaktadır ve süper bilgisayar Gadi bu önemli çalışmanın merkezinde yer almaktadır. Avustralya’nın araştırmalarına yaptığımız her yatırım, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bu kritik altyapının iyileştirilmesi sayesinde küresel sorunlara çözüm aranacak. Bu yeni makine, Avustralya’da yürütülen araştırmaları ve onu kullanan 5.000 araştırmacısını en üst düzeyde destekleyecek, büyük veri analizleri yaparak daha akıllı olmamıza yardımcı olacak, NCI’da mevcut hatırı sayılır beyinlere daha fazla cesaret katacaktır."

Fujitsu Avustralya ve Yeni Zelanda CEO'su Mike Foster, “Fujitsu, Avustralya'daki bilimin ilerlemesinde hayati bir rol oynayacak olan bu önemli girişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Uzun zamandır ANU ve NCI ile süren ilişkilerimizi daha da ileriye taşımayı dört gözle bekliyoruz. Bu ilişki, bir önceki bilgisayar Raijin'in hizmete alınmasını da içeren ve ayrıca Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin ilk süper bilgisayarlarından birinin hizmete alınması ile birlikte 1980'lere kadar uzanıyor. ”

Fujitsu, NCI için en iyi sonucu sağlamak için Lenovo, Intel, NVIDIA, NetApp, Mellanox Teknolojileri, DDN (Luster), Altair ve Schneider’ın iştiraki APC dahil olmak üzere bir dizi üreticiyle birlikte kendi teknolojisine dayalı bir çözüm üretti. Bu güçlü ve endüstri lideri teknoloji yaklaşımı, önümüzdeki yıllarda Avustralya’da hayata geçirilecek araştırmaların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Yeni süper bilgisayar, Fujitsu ve Lenovo Neptune ™'ün yenilikçi sıvı soğutma teknolojilerini kullanacak ve yüksek bilgi işlem gücü sağlayacak. Sistem yapısında Fujitsu PRIMERGY CX2570 M5 sunucularına sahip ve derin öğrenme ve çıkarımını hızlandırmak için ikinci nesil Intel Xeon Platin işlemcileri, Intel Optane DC kalıcı belleği ve NVIDIA V100 GPU'ları içerecek.

Temel depolama alt sistemleri, terabayt ölçekli veri aktarım hızları sağlayan bir DDN Luster paralel dosya sisteminde bir araya getirilmiş yüksek performanslı NetApp işletme sınıfı depolama dizileriyle sağlanacaktır. Birbirine bağlı ağ, Mellanox'un en yeni nesil HDR InfiniBand teknolojisi kullanılarak, Dragonfly + topolojisinde, saniyede 200 Gb / sn'de veri aktarabilen bir mimariyle tasarlandı. Altair'in PBS Works Suite yazılımı, iş planlamasını ve iş yükü yönetimini optimize edecek.