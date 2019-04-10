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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.04.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Avustralya Google'a drone ile kargo nakliyatı için izin verdi

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Avustralya Google'a drone ile kargo nakliyatı için izin verdi

Google'ın çatı holdingi Alphabet'in kurduğu Wing adlı şirket, drone ile kargo hizmeti vermek üzere Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesinden izin aldı.

Google'ın çatı holdingi Alphabet'in Avustralya'nın bazı banliyölerinde drone ile kargo hizmeti vermek için izin aldığı bildirildi.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Alphabet Holding'in yatırımıyla kurulan "Wing" adlı şirket, başkent Canberra'nın bazı banliyölerinde dronelarla kargo hizmeti vermek üzere Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesinden (CASA) ruhsat aldı.

İlk aşamada Canberra'nın Crace, Palmerston ve Franklin banliyölerindeki 100 hanenin erişimine açılacak hizmet, daha sonra Harrison ve Gungahlin banliyölerine genişletilecek.

CASA'dan yapılan açıklamada, bunun, dünyada dronelarla verilen ilk kargo hizmeti olacağı ifade edildi.

Şirketin hizmet ruhsatını 18 aylık deneme sürecinin ardından aldığı ve bu süreçte test amaçlı yaklaşık 3 bin teslimat yapıldığı bildirildi.

Bölgedeki kafe, eczane gibi yerel işletmelere iş birliği içinde hizmet verecek olan drone servisi bazı düzenleyici kısıtlamalara tabi olacak. Dronelar hafta içi 07.00-20.00, pazar günleri ise 08.00-20.00 saatlerinde hizmet verebilecek, cumartesi günü ise çalışmayacak.

Dronelar ana yollar üzerinde ve insanlara yakın uçamayacak, pilot bölgedeki hanelere dronelara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak.

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