Avrupa'nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre'de buluşacak
Avrupa teknoloji üreticilerinin ve perakendecilerinin liderlerini Cenevre'de buluşturacak 6'ncı Uluslararası TCG Perakende Zirvesi'ne 25 ülkeden üst düzey yöneticiler katılacak. Teknosa CEO'su Bülent Gürcan da 2-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirvede konuşmacı olarak yer alacak.
Teknosa, bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası TCG Perakende Zirvesi'nde (6th International TCG Retail Summit) Türkiyeyi temsil edecek. 2-4 Nisan 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek zirvede, Teknosa CEO'su Bülent Gürcan, Teknosa'nın dijitalleşme atılımlarını, veri analitiğindeki yeni sistemlerini ve müşteri odaklı iş modelini katılımcılarla paylaşacak.
25 ülkeden üst düzey yöneticilerin yer alacağı zirvede dijitalleşme, yeni ortaklık modelleri, müşteri odaklılık ve yapay zekayla ilgili en iyi uygulamalar ve vizyonlar konuşulacak.
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