Avrupa’nın ilk 5G şebekesi hayata geçiyor

Bu yıl Avrupa’da başlatılan ilk 5G mmWave şebekesi özelliğini taşıyan Moskova projesi; geliştirilmiş sabit genişbant, kişisel kullanıcılara yönelik mobil kablosuz erişim, özgün iş çözümleri gibi pek çok yeni uygulamanın test edilmesini ve ticarileştirilmesini mümkün hale getirecek. Proje, 5G’nin etkinleştirilmesiyle Rusya başkentinde devreye girecek bir dizi dijital servis açısından bilhassa önemli. Bu inovasyonlar arasında Rusya başkentinin dijital alanının en önemli unsurları arasında sayılan sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları da var. Bu sayede hem şehir yönetimi hem de burada faaliyet gösteren teknoloji şirketleri yeni nesil aplikasyonlar geliştirerek, bölgedeki yüksek teknoloji endüstrilerinin büyümesine hız vererek ve Moskova’nın dünyanın öncü teknoloji merkezlerinden biri olma rolünü kuvvetlendirerek iş imkanları yaratabilecek. Bu nedenle Moskova Bilgi Teknolojileri Dairesi, Rus kablosuz iletişim endüstrisine bu hazırlıklar konusunda destek sağlıyor.

Qualcomm Avrupa İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yulia Klebanova, Moskova’nın kıtadaki en dinamik gelişim gösteren şehirlerden biri olduğunu söyledi: “Bireylere ve işletmelere hizmetin yeni bir seviyeye çıkması için birkaç yıl içinde Moskova’daki iş merkezleri, stadyumlar, ana caddeler, kongre merkezleri, tren istasyonları ve havaalanları yüksek kapasiteli, ultra hızlı, düşük gecikmeli mobil iletişim ile donatılacak. 5G şebekelerini açmak operatörlerin bu hedeflere verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Moskovalı yetkililer ile mobil operatörler arasındaki işbirliğinin çok iyi yürüdüğünü belirtmekten ötürü çok mutluyuz. Biz de şehrin bu amacını gerçekleştirmesi için gereken 5G mmWave teknolojisini, akıllı telefonlardan sabit kablosuz erişim noktalarına kadar pek çok cihaza getirmek için üretici firmalarla çalışıyoruz.”

Moskova BT Dairesi Başkanı Eduard Lysenko da “Moskova bu sonbaharda Rusya’da tüm Telekom operatörlerini kapsayacak şekilde tam teşekküllü 5G pilot bölgeleri hizmete sokan ilk şehir olacak. Dünyanın pek çok mega şehrinde 5G şebekelerinin açılması, mobil operatörlerin ticari gereksinimleri ve ihtiyaç duyulan spektrum frekanslarına erişimleriyle sınırlandırılmış halde. Bizde ise spektrum erişimi, yüksek kapasite 5G mmWave lansmanını hızlandırmak için devlet seviyesinde çözüme kavuşturuldu. Üstelik 5G deneme süreci Moskova Belediyesi, özellikle de Moskova Bilgi Teknolojileri Dairesi tarafından koordine ediliyor. Moskova’nın daha yüksek gelir getiren işler yaratmasını ve şehre yabancı sermaye çekmesini sağlayacak güvenilir bir 5G altyapısı inşa etmek için sektörle birlikte hareket ediyoruz” dedi.