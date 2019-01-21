Avrupa'nın en çok satan oyunu belli oldu
2018 yılını geride bıraktık; ancak pek çok müthiş oyunla da geçen yıl tanıştık. Peki oyun satışları ne durumda? Avrupa genelinde en çok hangi oyun satıyor?
Avrupa'nın en çok satan oyunları belli oldu. Geçtiğimiz günlerde GFK Entertainment'ın yayınladığı rapora göre 2018'de en çok satan oyun FIFA 19 oldu. 15 Avrupa ülkesinden baz alınarak oluşturulan veriler ışığında yayınlanan en çok satan oyunlar listesinde dikkat çeken bir diğer oyun ise Red Dead Redemption 2 oldu. Bu oyunları Call of Duty: Black Ops 4 takip etti.
Avrupa geneli hakkında fikir veren en çok satan oyunlar listesi Avusturya, Belçika, Danimarka, İngiltere, İspanya, İsviçre, İsveç, Portekiz, Polonya, Norveç, Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa ve Finlandiya'yı kapsıyor.
PES 2019'un ise ismi listede yer almıyor.
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