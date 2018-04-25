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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
25.04.2018 - 19:50, Son Güncelleme:

Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı yarın başlayacak

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Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı yarın başlayacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve e-ihracat Platformu iş birliğiyle düzenlenen Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı "International CrossBorder eCommerce Summit" yarın başlayacak.

Konferansın tanıtım toplantısı, Topkapı Mercure Otel'de gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konferans, yarın başlayacak ve 2 gün sürecek. e- ihracatın yol haritasına katkı sağlamanın hedeflendiği konferansta, kişisel verilerin korunması, e-ihracatta devlet desteği, dünyada online ödeme trendleri, e-ihracatta 360 derece dijital pazarlama ve e-ihracat lojistik sorunları gibi konulara çözüm aranacak.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılması beklenen konferansın ilk gününde e-ihracatın önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve geleceği tartışılacak. Konferansın ikinci gününde ise B2B görüşmeler gerçekleştirilecek.

"ASKON, nitelikli e-ihracat personeli yetiştirecek"

Tanıtım toplantısında konuşan ASKON İcra Kurulu Üyesi Semih Tuncel, dernek olarak üretimin ve üreticinin sorunlarını dönük çalışmalar yaptıklarını belirterek, e-ihracatın birçok sorunun çözümü olduğunu kaydetti.

Programın e-ihracatın Türkiye'deki yol haritasını oluşturmaya katkı sağlayacağını vurgulayan Tuncel, ayrıca nitelikli e-ihracat personeli yetiştirme çalışmaları olduğunu bildirdi.

DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan da zorlukları hep birlikte aşıp Türkiye'yi e-ihracatta daha ileri noktaya taşımak istediklerini belirtti. 

Mikro ihracatta şirket olarak ne gibi destekler sağlayabileceklerine çalıştıklarını aktaran Özsan, "Türkiye'deki yatırımlarımızı e-ihracat konusuna yönelttik. Tek ürün gönderimimizde kargo maliyetleri yüksek. Bunu ortadan kaldırmak için sepet değerlerinin yükseltilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çinli e- ticaret platformu Jollychic'in Başkan Yardımcısı Jem Zhou ise Orta Doğu pazarlarında çok sayıda Türk markası ve ürünü gördüğünü belirterek, "Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kültürleri birbirlerine yakın. Bunun avantajını kullanarak Türk ürünlerini Orta Doğu pazarlarına daha fazla ulaştırmak istiyoruz. Ödeme ve lojistik herkeste olduğu gibi, bizim de önümüze gelen problemler..." değerlendirmesinde bulundu.

"e-ihracat ders olarak okutulacak"

e-ihracat Platformu kurucu ortağı Ömer Nart, Çin'in e-ihracat konusundaki başarısının rol model olarak alınabileceğini kaydetti.

Nart, "Bu konudaki en önemli nokta lojistik... 10 dolara sattığınız bir ürünün kargo ücreti 15 dolar olduğunda o ürünü gönderemezsiniz. Devlet bunu sübvanse etmeli. Ekinlikteki konularımızdan biri de bu olacak. e-ihracatın ders olarak müfredata girmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Düzce Üniversitesi'nde seçmeli ya da zorunlu olarak bu ders olacak. Ders kitabı oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

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