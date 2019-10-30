Avrupa'nın 'bulut ağı' 2020'de hizmete girecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAvrupa'nın 'bulut ağı' 2020'de hizmete girecek
GeriTeknoloji Avrupa'nın 'bulut ağı' 2020'de hizmete girecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
30.10.2019 - 06:03, Son Güncelleme:

Avrupa'nın 'bulut ağı' 2020'de hizmete girecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa'nın 'bulut ağı' 2020'de hizmete girecek

Alman hükümeti, Avrupa için bulut ağı kurulma çalışmalarını hızlandırdı. "Gaia X” adı verilen projenin 2020’nin sonunda faaliyete geçmesi ve ilk kullanıcılara hizmet vermesi hedefleniyor.

Alman hükümeti, dijitalleşmede Alibaba, Amazon gibi Çin ve ABD merkezli tedarikçilere bağımlılığı azaltmak amacıyla Avrupa için bulut ağı kurulma çalışmalarını hızlandırdı. Bulut ağının 2020’de hizmete alınması planlanıyor.

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanlığının çalışmasına göre, “Gaia X” adı verilen projenin gelecek yılın ilkbaharında fonlanması planlanıyor. Gaia X’in 2020 yılının sonunda faaliyete başlaması ve ilk kullanıcılara hizmet vermesi hedefleniyor.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, uzun zamandır geleceğin önemli teknolojilerinin Avrupa’da Amerikan ve Çinli tedarikçilerin hakimiyetinde olmasından dolayı “veri bağımsızlığı” endişesi taşıyordu.

İnternet üzerinden depolama, yazılım ve bilgi işlem hizmeti sağlayan gelişen bulut ağında Amazon, IBM, Google, ve Microsoft gibi ABD şirketlerinin Avrupa'da yüksek pazar payına sahip olması ve Alibaba gibi Çinli şirketlerin ise son dönemde yüksek yatırımları dikkati çekiyor.

Bugün, Almanya'nın Dortmund şehrinde düzenlenen Dijital Strateji Zirvesi’nde “Gaia X” projesinin sunumu yapılırken projenin amacının Avrupa için kapasitesi, rekabet gücü yüksek, güvenli ve güven verici bir veri altyapısı ortaya çıkarmak olarak açıklanıyor.

Öte yandan, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, söz konusu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier, sağlık ekibi tarafından müdahale edildikten sonra bir ambulansa hastaneye kaldırdı. Alman bakanın başından yaralandığı belirtildi.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle