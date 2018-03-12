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    Avrupa'nın bilim kahramanları İzmir'de yarışacak

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

    Çocukların robot teknolojilerinde uzmanlaşmasını amaçlayan ve Türkiye'de "Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle düzenlenen First Lego League'in Avrupa yarışmasının gelecek yıl İzmir'de düzenlenecek.

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki olan İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu tamamlanan First Lego League ulusal turnuvasında elemeleri geçen 52 takım mücadele etti.

    "Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu" temasıyla robotik teknoloji geliştiren 9-16 yaş grubu çocukların mücadele ettiği yarışmada birinciliği Samsun Özel Fen Bilimleri Okullarından "Spectrum Fbora", ikinciliği Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden "Intersection Navita", üçüncülüğü ise TAKEV Okulları Narlıdere Kampüsü'nden "Game of Water" takımı kazandı.

    Bu sonuçla ilk 2 takım ABD'de, üçüncü takım ise Macaristan'da düzenlenecek uluslararası turnuvalara katılma hakkını elde etti. 

    Açıklamada görüşlerine yer verilen FIRST Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Donald Bossi, 2019 yılı Mayıs ayında Uluslararası First Lego League Avrupa Açık Turnuvası'nın İzmir'de yapılacağını kaydetti.

    İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Gül Şener de çok sayıda ülkeden binlerce "bilim kahramanı" çocuk ve genci İzmir'de ağırlayacaklarını belirtti.

    Çocukların İzmir'de uzay temasıyla yeteneklerini sergileyeceğini aktaran Şener, gelecek yıl ulusal turnuvalara daha fazla sayıda okul ve ekibin katılmasını beklediklerini ifadesini kullandı.

    Etiketler: avrupa , bilim , teknoloji
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