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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.04.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

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Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilerek üretilen balistik koruyucu başlıklar, yurt dışında tercih edilmeye başlandı.

Havacılık ve savunma sistemlerine yönelik, kompozit parçaların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşan CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri AŞ, hava ve kara araçlarının korunmasına yönelik çözümlere son dönemde kişisel koruma ekipmanlarını da ekledi.

CES İleri Kompozit Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şentürk, AA muhabirine, balistik konusunda 10 yılı bulan deneyimli personelle araç platformlarından başlamak üzere son 3 yıldır balistik koruma çözümleri ürettiklerini söyledi.

Araç koruma çözümlerini kişisel korumanın takip ettiğini belirten Şentürk, böylelikle daha önce yurt dışından büyük miktarlarda alınan balistik koruyucu başlıklara yerli çözümler üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

En popüler ürünlere rakip

Üzerinde çalıştıkları ürünün geçen yılın son çeyreğinden itibaren seri üretimine başladıklarını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ilk ihracatımızı bir Batı Avrupa ülkesine yaptık. Bu sene yine aynı ülkeden sipariş aldık. Orta Doğu'da bir ülkeye küçük miktarda da olsa ihracat yaptık. Bu sene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın (SSB) yaptığı ön kalifikasyon değerlendirmesinde de ürünümüz bütün testleri başarıyla geçerek kendi silahlı kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize verilecek şekilde kalifiye bir ürün olduğunu ispatlamış oldu. Ürünümüz, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretilen ve şu anda çok popüler olan ürünlerle en az aynı düzeyde balistik koruma seviyesine sahip. Konfor, tasarım, kullanım rahatlığı olarak son derece üst düzeyde bir ürün. Kullandığımız malzeme, kompozit teknolojisinin izin verdiği en üst düzey malzeme. Bu sebeple daha önceki örneklerinden çok daha hafif bir ürün. Artık bütün iç aksamıyla 1 kilograma kadar hafifletebildiğimiz bir kompozit başlıktan bahsediyoruz. Bunu değişik koruma seviyelerinde üretebiliyoruz. Özellikle son zamanlarda büyük tehdit haline gelmiş kalaşnikof mermisine karşı da bu başlığımızı birtakım eklemeli zırhlarla koruyucu hale getirebiliyoruz. Bu sebeple özellikle 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) kompozit başlığımızı tanıtmayı hedefliyoruz."

Avrupalı askeri Türk miğferi koruyor

Türkiye'nin ihtiyaçlarını ihracat izleyecek

Selçuk Şentürk, Türkiye'deki ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını bütün ön testleri geçerek gösterdiklerini dile getirdi.

Hem ihtiyaç makamlarıyla hem tedarik makamı olan SSB ile temasların olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Şentürk, ihalelerin sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda sene sonuna kadar önemli miktarlarda kaskı kendi askerlerimiz ve güvenlik güçlerimizle buluşturmuş olacağız. Hedefimiz öncelikle Türkiye'deki ihtiyacı tamamen karşılamak ama bunun yanı sıra ürünümüzü muhakkak Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Amerika'ya pazarlamak. Çünkü savunma sanayimizin en büyük hedefi ihracat yapmak, Türkiye'ye döviz girdisi sağlamak. Bu sebeple ürünlerimizi onların da isteklerine göre şekillendiriyoruz."

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