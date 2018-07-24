Avrupa şampiyonu BAU Esports ülkeye döndü

İspanya‘nın Tenerife kentinde oynanan ‘University Esports Masters League of Legends’ finalinde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Esports takımı; Portekiz’i 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya, Polonya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin şampiyonaya veda ettiği turnuvada, BAU Esports şampiyon olarak kupayı ülkeye getirdi. Çin'in Xi’an kentinde 16-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan International College Cup'ta ülkemizi ve Avrupa’yı temsil edecek olan BAU Esports takımı oyuncuları, düzenlenen basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu. Toplantıya ayrıca, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay, BAU Rektörü Şenay Yalçın ve BAU Esports Danışmanı Serhat Bekdemir katıldı.

“Takımımız, 11 ülkeyi yenerek Avrupa şampiyonu oldu”

BAU Esports takımının sadece Türkiye’yi değil Avrupa’yı da dünya şampiyonasında temsil edeceğini söyleyen BAU Esports Danışmanı Serhat Bekdemir, “Bahçeşehir Üniversitesi’nde başlayan programımız dünyanın ilk beş üniversitesinin arasındaydı. Bugün Avrupa’da BAU Esports takımı bir numaraya oturdu. Öğrencilerimiz hem derslerinde hem de Espor alanında çok başarılılar. Bu Avrupa şampiyonasından daha büyük bir gurur bence. Avrupa’daki tüm üniversiteleri yenebilecek kapasitedeler. Önce Türkiye’deki 16 üniversiteyi yenerek Türkiye şampiyonu oldular daha sonra da 11 ülkeyi yenerek Avrupa şampiyonu oldular. Önümüzdeki ay Çin’in Xi’an kentinde dünya kupasına katılacak. Gençlere olan güvenim sonsuz bir şekilde devam edecek” dedi.

“Gençlere güveniyorum”

Öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını belirten BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Türkiye’nin gençlerinin başarısını görmek bizi gururlandırdı. Türk gençlerinin geleceğine güveniyorum. Siz Avrupa’yı temsil etmek üzere Çin’de olacaksınız. İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler, Türkiye’yi takdir etmeyi siz gençler sayesinde öğrenecekler. Bununla birlikte bizim yapabileceğimizi, başarabileceğimizi kimseden aşağı kalır tarafımız olmadığını ispat ettiniz. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

“Çin’de daha dişli rakiplerimiz var”

Avrupa şampiyonluğunun zor bir süreç olduğunu söyleyen BAU Esports Lol Takımları Koçu Ahmet Can Arslan, Dünya şampiyonluğu için heyecanlı olduklarını belirtti. Arslan şunları söyledi, “Avrupa şampiyonluğu zor bir süreçti bizim için. Dört gün arka arkaya oyun oynadık. Rakipleri şaşırtarak oynadık. 11 ülkeyle karşılaştık ve galip geldik. Şimdi ise Çin’e gidiyoruz. Çin’de daha dişli rakiplerimiz var. Daha zor oyunlar göreceğiz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum”