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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.02.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Avrupa Birliği'nden Siemens'e onay çıkmadı

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Avrupa Birliği'nden Siemens'e onay çıkmadı

AB, Siemens'in, Alstom firmasının demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi.

Avrupa Birliği (AB), Alman Siemens'in Fransız Alstom firmasının demir yolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasını onaylamadı. 

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Siemens ve Alstom'un demir yolu sektöründeki faaliyetlerini birleştirmelerine izin verilmediğini söyledi. 

Siemens Alstom birleşmesinin sinyal sistemleri ve hızlı tren alanında daha yüksek fiyatlara neden olacağını ve inovasyonu azaltacağını belirten Vestager, "Yasakladığımız şirket birleşmesi ciddi rekabet kaygısı ortaya koyuyor." dedi.

Vestager, şirketlerin söz konusu rekabet endişelerini giderecek çözüm önerilerinde bulunmadığına dikkati çekti.

Avrupa'nın önde gelen demir yolu, tren ve tramvay üretici firmalarından Alman Siemens ve Fransız Alstom şirketleri arasında birleşme anlaşması 2017 yılında duyurulmuştu. Birleşme ile yeni oluşumun yıllık 15,3 milyar euro ciroya sahip olacağı öngörülmüştü.

AB, 2018 temmuz ayında Siemens'in Alstom firmasının demir yolu sektöründeki faaliyetlerini satın alma girişimi hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.

Siemens ve Alstom'un demir yolu ulaşımı sektöründe yüksek hızlı tren, metro ve tramvay gibi ulaşım araçları ile sinyalizasyon ihalelerinde rakip durumda oldukları gerekçesiyle başaltılan soruşturma, birleşmenin bu alanlarda rekabeti azalabileceği kaygısıyla açılmıştı.

Fransa'nın köklü demir yolu ve tren üreticilerinden Alstom, hızlı tren ve tramvay imalatı alanında 34 bin 500 kişi istihdam ediyor. Alman teknoloji devi Siemens'in demir yolu sektöründe faaliyet gösteren kanadı Siemens Mobility'nin ise 28 bine yakın çalışanı mevcut.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda. Komisyon, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bu birleşme veya satın almayı engelleyebiliyor.

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