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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
09.04.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Avrupa Birliği'nden General Electric'e para cezası

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Avrupa Birliği'nden General Electric'e para cezası

Avrupa Birliği (AB), şirket satın alma sürecinde yanlış bilgi paylaştığı gerekçesiyle General Electric (GE) firmasına 52 milyon avro para cezası verdi.

Avrupa Birliği (AB), şirket satın alma sürecinde yanlış bilgi paylaştığı gerekçesiyle General Electric (GE) firmasına 52 milyon avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, şirket satın almasına ilişkin inceleme sürecinde hatalı bilgi paylaştığı gerekçesiyle ABD şirketi GE'ye para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, GE'nin 2017 yılında LG Wind firmasına yönelik satın alma sürecinde rüzgar türbini alanındaki projeleri ile ilgili hatalı bilgiler paylaştığının belirlendiği ve bu nedenle firmaya 52 milyon avro para cezası verildiği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor. AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme ve satın almaları engelleyebiliyor.

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