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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
A.A.
19.12.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

Avrupa Birliği'nden "çip" araştırmaları desteğine onay

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Avrupa Birliği'nden "çip" araştırmaları desteğine onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin ortak mikroelektronik araştırma projelerini desteklemek üzere 1,75 milyar avroluk kaynak aktarma planına onay verdi.

AB Komisyonu, 4 üye ülkenin çip ve sensör gibi mikroelektronik alanındaki ortak araştırmalara ve projelere 1,75 milyar avroluk destek vermesinin, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı. 

Açıklamada, söz konusu araştırmaların Avrupa'da teknolojik ilerlemeye ve çeşitli sektörlere yardımcı olacağı, bunun AB hedefleriyle uyumlu bulunduğu ve inovasyona katkı sağlayacağı kaydedildi. 

Almanya'nın 820 milyon avro, İtalya'nın 524 milyon avro, Fransa'nın 355 milyon avro ve İngiltere'nin 48 milyon avroluk desteğinin 2024 yılına kadar tamamlanacak 29 farklı projeye verileceği bildirilen açıklamada, desteklemenin; enerji verimliliği yüksek çip, yarı iletken, akıllı sensör, optik ekipman ve silikon yerine kullanılabilecek bileşik malzemeler geliştirilmesi gibi araştırmalara aktarılacağı belirtildi.

 AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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