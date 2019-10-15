AVM'ler için ‘Acil Durum ve Danışma Kiosk’u geliştirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAVM'ler için ‘Acil Durum ve Danışma Kiosk’u geliştirdi
GeriTeknoloji AVM'ler için ‘Acil Durum ve Danışma Kiosk’u geliştirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

AVM'ler için ‘Acil Durum ve Danışma Kiosk’u geliştirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AVM'ler için ‘Acil Durum ve Danışma Kiosk’u geliştirdi

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği alışveriş merkezlerinde çözülmesi gereken konuların başında güvenlik geliyor. Diyelim ki, bir AVM’desiniz... O anda bir güvenlik görevlisine ihtiyacınız var, fakat bulamıyorsunuz. Ya da güvenlik görevlisi uzakta olduğu için ona ulaşamıyorsunuz. İşte bu anlarda imdadınıza, ‘Acil Durum ve Danışma Kiosk’u devreye giriyor.

Güvenlik teknolojileri alanında, farklı sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği çözümlerle öne çıkan Sensormatic mühendisleri hem AVM yönetimlerinin hem de ziyaretçilerin güvenlik ihtiyacına cevap verecek yeni bir çözüm geliştirdi.  Gelişmiş teknolojiye sahip güvenlik donanımları ve akıllı yazılımlar ile yeni nesil güvenlik sistemlerini Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulayan şirket, alışveriş merkezlerinin güvenliğe ihtiyaç duyulan her noktasına kurulabilen ‘Acil Durum ve Danışma Kiosk’u’ ile güvenliğin yanı sıra AVM ziyaretçilerinin bilgi edinme ihtiyacını da karşılıyor. 

Hem danışma hem de güvenlik

Sensormatic’in Teknoloji Yönetiminden sorumlu direktörü Dr. Serdar İnce, sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı: “Kiosk’un üzerinde biri danışma diğeri güvenlik olmak üzere iki tuş bulunuyor. Diyelim ki, AVM ziyaretçisinin güvenlik endişesi var. Kiosk üzerindeki ilgili düğmeye basıyor.  AVM’nin güvenlik sürecine göre, Securitas İzleme Merkezi ya da AVM’lerin Güvenlik İzleme Bölümü’nde çalışan güvenlik görevlisi anında bu çağrıyı alıyor. Ardından iki yönlü sesli görüşme başlıyor. Eş zamanlı olarak güvenlik görevlisi çağrıyı başlatan kişiyi kiosk üzerindeki kameradan görebiliyor. Konu anlaşıldıktan sonra, ilgili senaryoya göre AVM’de yer alan güvenlik görevlisi hemen olay yerine intikal ediyor. Gerekiyorsa hemen polis ya da ambulans çağrılıyor. Yangın varsa hemen yangınla ilgili önlemler alınıyor. Sorun çözülünce de sistem kapatılıyor.”

Bununla birlikte AVM ziyaretçisinin AVM ile ilgili farklı ihiyaçları ya da soruları olduğunda da yine bu kiosk’ta yer alan ‘danışma’ tuşuna basarak ilgili yerlerden sözlü olarak bilgi alabiliyor, sorusuna yanıt bulabiliyor.

Sanal Devriye ile Mağaza takibi

Türkiye’de ilk kez Sensormatic tarafından hayata geçirilen bu çözüm, üzerinde yer alan hareketli kamera ile AVM içinde ve mağaza önlerinde olup biteni kontrol edebiliyor. Acil durum, mağaza açılma ve kapanma saatleri, mağaza dışındaki şüpheli şahıs takibi gibi ihtiyaçlar halinde mağaza bazında da hizmet verebiliyor. ‘Sanal Devriye’ adı da verilen çözüm, ortamı kontrol altına alıyor ve böylece güvenlik görevlisinin konuya en doğru şekilde müdahale etmesini sağlıyor.

Kalabalık alanlar için güvenilir ve hızlı ulaşılabilen bir çözüm 

Kiosk, alışveriş merkezlerinin yanı sıra üniversite kampüsleri, şehir hastaneleri, havalimanları gibi yoğun insan trafiğine sahip her ortamda güvenlik ve danışma amaçlı kullanılabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?