AvivaSA Mobil tanıtıldı
AvivaSA'nın tüm BES ve hayat sigortaları işlemlerinin yapılabildiği mobil uygulaması "AvivaSA Mobil", Sabancı Center'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
Tüm departmanlardan AvivaSA çalışanlarının ve 50'den fazla müşterinin dahil olduğu süreç sonucu tasarlanan AvivaSA Mobil ile tüm BES ve hayat sigortası işlemleri tek uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. AvivaSA müşterileri, uygulamadaki otomatik fon danışmanlık hizmeti FonPro ile BES birikimlerine yön verebilecek ve fon dağılımlarını anında değiştirebilecek.
AvivaSA CEO'su Kuruca, toplantıda yaptığı konuşmada, global ve yerel konjonktürdeki dalgalanmalara rağmen hem sektör hem de şirket olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade etti.
Kuruca, "2018 yılında sektörümüz, mevcut BES'te, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 28 Aralık 2018 verilerine göre, fon büyüklüğünde, 2017 yılına göre yüzde 13'lük artışla 87,9 milyar TL'ye ve katılımcı sayısında ise 6,9 milyon kişiye ulaştı. AvivaSA olarak da yine aynı tarihli verilere göre, BES'te 16,9 milyar TL'lik fon büyüklüğü, 834 bin katılımcı sayısı ve yüzde 19,2 pazar payıyla fon büyüklüğünde sektör liderliğimizi sürdürdük. 2017 yılına göre, fon büyüklüğümüzü yüzde 11 artırma başarısı gösterdik." şeklinde konuştu.
Özellikle hayat sigortalarının geleceği kabul edilen "serbest hayat" branşında yüzde 47'lik büyüme yakaladıklarını bildiren Kuruca, firma olarak tüm hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretimlerinin 3'te ikisini kredi bağlantısız hayat sigortalarının oluşturduğunu, bu oranın sektör ortalamasının çok üzerinde bulunduğunu söyledi.
Kuruca, 2018 yılında, hayat ve ferdi kaza pirim üretimlerinin 565 milyon TL olarak gerçekleştiğini de bildirdi.
AvivaSA Pazarlama ve Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu da müşterilerinin, AvivaSA Mobil ile birikim, poliçe ve teminat detaylarını hızlı ve kolayca yönetebildiğini söyledi.
Uygulamanın Fon Pro özelliğine dikkati çeken Taşlıoğlu, bireysel emeklilik müşterilerinin yatırımlarını yönetmek, birikimlerinin getirisini artırmak veya hangi fonu alıp satacaklarına karar vermek gibi konularda zorlanabileceğinden yola çıkarak portföy yönetim şirketi Ak Portföy ile otomatik fon danışmanlığı fonksiyonu FonPro'yu geliştirdiklerini bildirdi.
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