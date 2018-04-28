Avengers: Infinity War'un daha ilk günden korsanı internete düştü!
İlk gününde rekor hasılat yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Avengers: Infinity War'un vizyona girdiği ilk gün torrent sitelerine düştüğü ortaya çıktı.
Avengers: Infinity War'a artık torrent sitelerinden de ulaşılabiliyor. Daha vizyona girer girmez filmin internete düşmesinin sebebi ise amatör sinema çekimleri. Telefonundan kamera kaydı alan seyircilerin bir kısmı bunu internete yükleyince hızla yayılmaya başladı.
Marvel Sinematik Evreni’nin en gözde yapımı olan ve 10 yıllık süreçte işlenen birçok kahramanı yeniden bizlerle buluşturan film, tüm dünyada büyük bir ilgi odağı olmuş durumda. Sonsuzluk Taşları ve onları ele geçirmek için elinden geleni yapan Thanos‘un hikayesi için milyonlar salonları doldururken, korsan çekim için de istenilen ortam sağlanmış oluyor.
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