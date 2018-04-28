Avengers: Infinity War'da Captain Marvel sürprizi!

Captain Marvel. Bu ismi daha önce duydunuz; veya yavaş yavaş duymaya başlayacaksınız. Marvel'ın süper kahramanlarından biri olan Captain Marvel'ı anlatmadan önce Avengers: Infinity War'da dikkat çeken önemli bir detayı paylaşalım. Eğer film bitti diye hemen koltuğunuzdan kalktıysanız maalesef hata ettiniz; zira filmin sonunda akan yazıların bitmesiyle birlikte izleyenleri minik bir sürpriz bekliyor. Captain Marvel'ı doğrudan göremesek de, telsizle gönderilen mesajın ulaştığı kişinin Captain Marvel olduğu görülüyor; zira telsiz ekranında Captain Marvel'ın üzerinde gördüğümüz arması yer alıyor. Gelecek yıl kendi başına filmi gelen ve 1990'lı yıllarda geçmesi beklenen Captain Marvel filminin Avengers: Infinity War filminin devamında önemli bir rolü üstleneceği söylenebilir.



CAPTAIN MARVEL

Marvel sinematik evreninin ilk kadın süper kahraman filmi olacak olan Captain Marvel'ın çekimleri devam ediyor. "Gizli Dünya" filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Brie Larson'ın başrolünü üstlendiği süper kahraman filminin çekimlerinden set kareleri geldi. Gelen karelerde ödüllü yıldızı aksiyonun göbeğinde görüyoruz.





Los Angeles, Kaliforniya'da başlayan çekimler Fresno'da ve Louisiana bölgesindeki Baton Rouge ve New Orleans bölgelerinde de devam edecek. Marvel'ın ilk kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel, seyircilerini 90'lı yıllara götürüyor. ABD Hava Kuvvetleri'nde bir güvenlik şefi olan Carol Danvers, Kree teknolojisini içeren bir patlama sonucu özel güçler kazanır. Yeni gelen gücüyle birlikte artan sorumluluğu, onu dünyayı kurtarmak için amansız bir savaşa sokacaktır.





Filmografilerinde "Mississippi Grind" ve "Half Nelson" gibi yapımlar olan Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin yönetmenliğinde hayata geçirilen filmin senaryosu Meg LeFauve ve Nicole Perlman'ın hazırladığı taslaktan, Geneva Robertson-Dworet tarafından senaryolaştırıldı.





"Humans"ın Anita'sı Gemma Chan, filmde Kree ırkından Minn-Erva karakterine hayat verecek. İnsanlığın arasına sızdığında Doktor Minnerva adını alan Kree casusu ve genetikçi Minn-Erva, Captain Marvel'ınkine benzer güçlere sahip olan bir karakter. Captain Marvel'ın beyaz perde macerasında yakışıklı oyuncu Jude Law, Captain Marvel'ın güçlerini kazandığı zaman ona yardım eden akıl hocası, doktor Walter Lawson karakterine hayat verecek. Kree ırkından gelme olan Mar-Vell isimli bir savaşçı olan karakter, dünyada saklanabilmek için doktor Walter Lawson karakterine bürünüyordu. Filmin kötü adamı ise uzaylı ırkı Skrulls'un lideri rolünde Ben Mendelsohn olacak. Kısacası filmde uzaylı ırkından karakterleri bol bol göreceğiz. Marvel sinematik evreninin S.H.I.E.L.D. müdürü Nick Fury de Samuel L. Jackson tarafından bir kez daha beyaz perdeye taşınıyor. Kadroda yer alan Lashana Lynch'in ise Avengers ekibinin üyelerinden biri olan Monica Rambeau rolünde boy göstereceği tahmin ediliyor.

"Captain Marvel" 8 Mart 2019'da ülkemizde vizyona girecek.



