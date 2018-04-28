Avengers: Infinity War'da Captain Marvel sürprizi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
28.04.2018 - 21:54, Son Güncelleme:

Avengers: Infinity War'da Captain Marvel sürprizi!

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Avengers: Infinity War'da Captain Marvel sürprizi!

Avengers: Infinity War vizyona girdi; Thanos'la olan büyük savaş milyonları sinemaya taşıyor. İlk günden rekor kırmayı başaran Avengers: Infinity War'u izlemediyseniz bu yazının devamını okuma-ma-nınızı şiddetle öneriyoruz!

Captain Marvel. Bu ismi daha önce duydunuz; veya yavaş yavaş duymaya başlayacaksınız. Marvel'ın süper kahramanlarından biri olan Captain Marvel'ı anlatmadan önce Avengers: Infinity War'da dikkat çeken önemli bir detayı paylaşalım. Eğer film bitti diye hemen koltuğunuzdan kalktıysanız maalesef hata ettiniz; zira filmin sonunda akan yazıların bitmesiyle birlikte izleyenleri minik bir sürpriz bekliyor. Captain Marvel'ı doğrudan göremesek de, telsizle gönderilen mesajın ulaştığı kişinin Captain Marvel olduğu görülüyor; zira telsiz ekranında Captain Marvel'ın üzerinde gördüğümüz arması yer alıyor. Gelecek yıl kendi başına filmi gelen ve 1990'lı yıllarda geçmesi beklenen Captain Marvel filminin Avengers: Infinity War filminin devamında önemli bir rolü üstleneceği söylenebilir. 

CAPTAIN MARVEL

Marvel sinematik evreninin ilk kadın süper kahraman filmi olacak olan Captain Marvel'ın çekimleri devam ediyor. "Gizli Dünya" filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Brie Larson'ın başrolünü üstlendiği süper kahraman filminin çekimlerinden set kareleri geldi. Gelen karelerde ödüllü yıldızı aksiyonun göbeğinde görüyoruz.

Avengers: Infinity Warda Captain Marvel sürprizi

Los Angeles, Kaliforniya'da başlayan çekimler Fresno'da ve Louisiana bölgesindeki Baton Rouge ve New Orleans bölgelerinde de devam edecek. Marvel'ın ilk kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel, seyircilerini 90'lı yıllara götürüyor. ABD Hava Kuvvetleri'nde bir güvenlik şefi olan Carol Danvers, Kree teknolojisini içeren bir patlama sonucu özel güçler kazanır. Yeni gelen gücüyle birlikte artan sorumluluğu, onu dünyayı kurtarmak için amansız bir savaşa sokacaktır.

Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu Peki şimdi ne olacak
Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu! Peki şimdi ne olacak?


Avengers: Infinity Warda Captain Marvel sürprizi

Filmografilerinde "Mississippi Grind" ve "Half Nelson" gibi yapımlar olan Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin yönetmenliğinde hayata geçirilen filmin senaryosu Meg LeFauve ve Nicole Perlman'ın hazırladığı taslaktan, Geneva Robertson-Dworet tarafından senaryolaştırıldı.

Avengers: Infinity Warda Captain Marvel sürprizi

"Humans"ın Anita'sı Gemma Chan, filmde Kree ırkından Minn-Erva karakterine hayat verecek. İnsanlığın arasına sızdığında Doktor Minnerva adını alan Kree casusu ve genetikçi Minn-Erva, Captain Marvel'ınkine benzer güçlere sahip olan bir karakter. Captain Marvel'ın beyaz perde macerasında yakışıklı oyuncu Jude Law, Captain Marvel'ın güçlerini kazandığı zaman ona yardım eden akıl hocası, doktor Walter Lawson karakterine hayat verecek. Kree ırkından gelme olan Mar-Vell isimli bir savaşçı olan karakter, dünyada saklanabilmek için doktor Walter Lawson karakterine bürünüyordu. Filmin kötü adamı ise uzaylı ırkı Skrulls'un lideri rolünde Ben Mendelsohn olacak. Kısacası filmde uzaylı ırkından karakterleri bol bol göreceğiz. Marvel sinematik evreninin S.H.I.E.L.D. müdürü Nick Fury de Samuel L. Jackson tarafından bir kez daha beyaz perdeye taşınıyor. Kadroda yer alan Lashana Lynch'in ise Avengers ekibinin üyelerinden biri olan Monica Rambeau rolünde boy göstereceği tahmin ediliyor.

"Captain Marvel" 8 Mart 2019'da ülkemizde vizyona girecek.

Avengers: Infinity Warun daha ilk günden korsanı internete düştü
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