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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.04.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Avengers: Infinity War Part 2'nin adı ne olacak?

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Avengers: Infinity War Part 2'nin adı ne olacak?

Bilindiği üzere Avengers: Infinity War Part 1 ve Part 2 olarak çıkacak. Bunlardan ilki birkaç hafta sonra çıkacakken ikincisi ise 2019'da çıkacak. 2019'da çıkacak filmin ismi hakkında birçok iddia bulunuyor. İşte o iddialar.

Avengers: Infinity War ilk olarak 2014 yılında duyuruldu. duyurulduğunda filmin iki bölümden oluşacağını ve ilkinin 2018'de, ikincisinin 2019'da çıkacağı söylenmişti. Ancak 2016 yılında Ciwil War çıkmadan önce Infinity War'ın ikinci filminin isminin başka olacağı söylenmişti ancak ne olacağı söylenmemişti.

Avengers: Infinity War Part 2nin adı ne olacak

Bu açıklamalardan sonra filmin yönetmenleri iki filmin birbirinden çok farklı olacağını söylemişti ve 1-2 diye adlandırmanın insanları yanıltabileceğinin altını çizmişti. Filmin adının söylenmemesinin nedeni olarak ise izleyicilerin spoiler yememesi gösteriliyor. Yani anlaşıldığı üzere filmin isminde ilk film ile ilgili spoiler bulunuyor. Yönetmenlerden gelen sosyal medyadan yapılan paylaşımda bu görüşü destekler nitelikte. İşte ikinci filmin başlığı ile ilgili tahminler. 

Avengers: Infinity War Part 2nin adı ne olacak

Avengers: Disassemble

Bu isim bir çizgi romandan geliyor. Bu çizgi romanda Thor ölüyor ve Avengers takımı da yeniden düzenleniyor. Ancak bu ismin olacağı pek düşünülmüyor. Çünkü Thor: Ragnarok oldukça yüksek bir başarı elde etti. Bu yüzden Marvel'ın Thor'u öldürmesi beklenmiyor. Yine de belli olmaz belki Marvel güzel bir ters köşe yapabilir. 

Avengers: The Tragic And Totally Unexpecred Death of Captain America, For Good, We Swear, We Aren't Taking This One Back, Besides, His Contract Is Up

Bir diğer tahmin ise ilk filmde ölen bir kahramana atıf olarak ikinci filmin ismini belirlemek. Yani çoğu kişi bu filmde bir ana karakterin ölmesini bekliyor. Bu yüzden ikinci filmde bu karaktere yönelik bir isim seçmeleri olası gözüküyor. 

Avengers: Infinity's End

Bu isim ise tam anlamıyla bir spoiler değil. Ancak bu film ile birlikte Marvel evreni kökten değişecek. Yani bildiğimiz evrenin sonu gelecek diyebiliriz. Ayrıca The Infinity War ve The İnfinity Crusade gibi çizgi roman başlıkları ile uyumlu olan bu isimin olması da ihtimal dahilinde.

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