Avengers: Infinity War Part 2'nin adı ne olacak?

Avengers: Infinity War ilk olarak 2014 yılında duyuruldu. duyurulduğunda filmin iki bölümden oluşacağını ve ilkinin 2018'de, ikincisinin 2019'da çıkacağı söylenmişti. Ancak 2016 yılında Ciwil War çıkmadan önce Infinity War'ın ikinci filminin isminin başka olacağı söylenmişti ancak ne olacağı söylenmemişti.

Bu açıklamalardan sonra filmin yönetmenleri iki filmin birbirinden çok farklı olacağını söylemişti ve 1-2 diye adlandırmanın insanları yanıltabileceğinin altını çizmişti. Filmin adının söylenmemesinin nedeni olarak ise izleyicilerin spoiler yememesi gösteriliyor. Yani anlaşıldığı üzere filmin isminde ilk film ile ilgili spoiler bulunuyor. Yönetmenlerden gelen sosyal medyadan yapılan paylaşımda bu görüşü destekler nitelikte. İşte ikinci filmin başlığı ile ilgili tahminler.

Avengers: Disassemble

Bu isim bir çizgi romandan geliyor. Bu çizgi romanda Thor ölüyor ve Avengers takımı da yeniden düzenleniyor. Ancak bu ismin olacağı pek düşünülmüyor. Çünkü Thor: Ragnarok oldukça yüksek bir başarı elde etti. Bu yüzden Marvel'ın Thor'u öldürmesi beklenmiyor. Yine de belli olmaz belki Marvel güzel bir ters köşe yapabilir.

Avengers: The Tragic And Totally Unexpecred Death of Captain America, For Good, We Swear, We Aren't Taking This One Back, Besides, His Contract Is Up

Bir diğer tahmin ise ilk filmde ölen bir kahramana atıf olarak ikinci filmin ismini belirlemek. Yani çoğu kişi bu filmde bir ana karakterin ölmesini bekliyor. Bu yüzden ikinci filmde bu karaktere yönelik bir isim seçmeleri olası gözüküyor.

Avengers: Infinity's End

Bu isim ise tam anlamıyla bir spoiler değil. Ancak bu film ile birlikte Marvel evreni kökten değişecek. Yani bildiğimiz evrenin sonu gelecek diyebiliriz. Ayrıca The Infinity War ve The İnfinity Crusade gibi çizgi roman başlıkları ile uyumlu olan bu isimin olması da ihtimal dahilinde.