Avengers: Infinity War muhteşem bir finalle rekor kırdı!
Avengers: Infinity War vizyona girer girmez milyonları sinemaya taşımaya başladı. Uzun süredir beklenen Avengers serisinin yeni filminda kahramanlarımız bu kez Thanos'a karşı mücadele veriyor.
Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı) filmi, 27 Nisan cuma günü vizyona girdi ve açılış rekoru kırdı. Film, cuma günü rakamıyla en iyi Disney, en iyi Marvel ve en iyi süper kahraman filmi açılışını yapmış oldu.
Avengers: Infinity War, cuma günü 105,9 milyon dolarlık hasılat elde ederken, cumartesi günü gerçekleşen izlenmelerle birlikte 240 milyon dolara ulaştı.
Bu rakam, Avengers: Infinity War filmini, Star Wars: The Force Awakenes filminin ardından ikinci en iyi açılış yapan film unvanını kazandırdı. Star Wars: The Force Awakenes, 247,9 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etmişti. Rakama pazar günü de eklenince Avengers: Infinity War, en iyi açılış hasılatı elde eden film olarak sinema tarihine geçecek.
Marvel Stüdyoları’nın tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip kahramanlarının yeni filmi Türkiye’de ilk gününde 244 bin 363 kişi tarafından izlenerek, 3 milyon 777 bin 551 lira hasılata ulaştı.
Film, cuma günkü rakamlarıyla hem hasılata hem de kişi sayısına göre tüm zamanların en iyi yabancı filmi oldu. Yine cuma rakamlarıyla yerli filmler dahil tüm filmler arasında dördüncü sıraya yerleşti.
Böylece filmin, tüm zamanların en yüksek hasılatlı yapımları arasına girmesi de bekleniyor. Son olarak Marvel'in son filmi Black Panther (Kara Panter) 1 milyar 299.9 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak tüm zamanların en fazla kazandıran ilk 10 filmi arasına girmeyi başarmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle