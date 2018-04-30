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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
30.04.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

Avengers: Infinity War muhteşem bir finalle rekor kırdı!

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Avengers: Infinity War muhteşem bir finalle rekor kırdı!

Avengers: Infinity War vizyona girer girmez milyonları sinemaya taşımaya başladı. Uzun süredir beklenen Avengers serisinin yeni filminda kahramanlarımız bu kez Thanos'a karşı mücadele veriyor.

Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı) filmi, 27 Nisan cuma günü vizyona girdi ve açılış rekoru kırdı. Film, cuma günü rakamıyla en iyi Disney, en iyi Marvel ve en iyi süper kahraman filmi açılışını yapmış oldu.

Avengers: Infinity War, cuma günü 105,9 milyon dolarlık hasılat elde ederken, cumartesi günü gerçekleşen izlenmelerle birlikte 240 milyon dolara ulaştı.

Bu rakam, Avengers: Infinity War filmini, Star Wars: The Force Awakenes filminin ardından ikinci en iyi açılış yapan film unvanını kazandırdı. Star Wars: The Force Awakenes, 247,9 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etmişti. Rakama pazar günü de eklenince Avengers: Infinity War, en iyi açılış hasılatı elde eden film olarak sinema tarihine geçecek.

Marvel Stüdyoları’nın tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip kahramanlarının yeni filmi Türkiye’de ilk gününde 244 bin 363 kişi tarafından izlenerek, 3 milyon 777 bin 551 lira hasılata ulaştı.

Film, cuma günkü rakamlarıyla hem hasılata hem de kişi sayısına göre tüm zamanların en iyi yabancı filmi oldu. Yine cuma rakamlarıyla yerli filmler dahil tüm filmler arasında dördüncü sıraya yerleşti.

Böylece filmin, tüm zamanların en yüksek hasılatlı yapımları arasına girmesi de bekleniyor. Son olarak Marvel'in son filmi Black Panther (Kara Panter) 1 milyar 299.9 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak tüm zamanların en fazla kazandıran ilk 10 filmi arasına girmeyi başarmıştı.

Avengers: Infinity Warda sona gelindi Peki şimdi ne olacak
Avengers: Infinity War'da sona gelindi! Peki şimdi ne olacak?
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