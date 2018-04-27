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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
27.04.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu! Peki şimdi ne olacak?

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Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu! Peki şimdi ne olacak?

Öncelikle uyaralım: Az sonra Avengers: Infinity War hakkında okuyacağınız pek çok şey filmle ilgili ciddi ‘spoiler’ içereceğinden filmi izlemeden önce okumamanızda fayda var! Bugün vizyona giren film serinin en çok hasılat yapan filmi olmaya aday. Kahramanlara mezar olan Avengers: Infinity War’un ardından peki şimdi ne olacak?

Avengers: Infinity War; uzun zamandır serinin hayranları tarafından beklenen bir filmdi; ben de dahil. İlk seanslarından birine yetişerek filmi izledim. Beklentimin üzerinde bir film olduğunu söyleyebilirim her şeyden önce. Filmde aslında Thanos’un gözünden hikaye ilerliyor denilebilir. Bucky, Black Panther, Scarlet Witch, Falcon, Mantis, Drax, Star-Lord, Doctor Strange, Spider-Man yani nam-ı diğer Örümcek Adam, Maria Hill ve Nick Fury gibi pek çok Marvel karakterini buluşturan bir film.Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu Peki şimdi ne olacak

Filmin sonunda Thanos’un başından beri peşinde koştuğu hayali gerçek oluyor aslında. Thanos’a göre evrende yaşayanların yarısı ölmeli; çünkü gereksiz yere hayatı ‘tüketiyor’ ve gelecek için tehdit oluşturuyor. Bunun için eline geçireceği taşları kullanarak yaşayanların yarısını toz bulutuna katmak istiyor ve güneşin batışını seyretmek istiyor. Finalde bu sahneyi görüyoruz! Ama finale nasıl geliyoruz? İşte heyecanla izlediğimiz bu sahneler kahramanların da bir kısmını toz ediyor.

Ölen karakterler ölü mü kalacak yoksa geri dönecek mi?

Avengers: Infinity War, Marvel’in Avengers film serisinin son halkası ve X-Men dahil bilindiği üzere Marvel’in bu konuda ne yapacağını kestirmek güç. Gerçekten de bu ölen kahramanlar bir daha geri gelmeyebilir; ancak Marvel’in bunu yapmayıp yine bir şekilde en azından bazılarını hayata geri döndüreceği söylenebilir. Sözleşmesi bittiği söylenen Kaptan Amerika, Thor ve Iron Man yani Tony Stark’ın ise filmin sonunu görmesi; bir sonraki filmde sonlarının geleceğini akıllara getirmiyor değil hani!

Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu Peki şimdi ne olacak

Peki toz olan kahramanlar nasıl geri gelecek?

Zaman taşı bu sorunun sanırız en doğru yanıtı. Filmin final sahnesinden hatırlayacağınız üzere Vision’ı kafasındaki taşla birlikte yok eden Scarlet Witch; amacına ulaştığını sansa da Thanos zamanı geri alarak taşı almayı başarmıştı. Aynı mantıkla yine zaman geri alınabilir ve kahramanlar geri dönebilir. Ama işler bu kadar basit olmayacaktır elbette!

Ayrıca ruh taşına da filmde açıklık getirilmedi. Sahi ne işe yarıyor ruh taşı? Acaba ölen karakterlerin ruhları bu taş sayesinde geri gelebilir mi? Avengers: Infinity War filminde ruh taşının üzerinde hiç durulmadığından bu sorunun yanıtı da muamma.

Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu Peki şimdi ne olacak

Filmin galasından...

Elbette Dr. Strange’in Tony Stark’la olan konuşmasını da hatırlamak gerekiyor. Ölmeden önce ‘Başka yolu yoktu’ derken, milyonlarca ihtimalden sadece bir tanesinin başarılı olunabileceğini söylemişti. Bu bir yol için ise Strange zaman taşını Thanos’a kendi eliyle verip bu sonu hazırlamış olabilir.

Ölen kahramanlar ne zaman geri gelecek?

Büyük ihtimalle Avengers 4 filminde; o da 3 Mayıs 2019’da vizyona girecek; tabii planlarda bir değişiklik olmazsa. Serinin devam filminin vizyona girmesi çok gecikmeyecektir; zira devam filmleri gelecek başka Marvel yapımları da var: Spider Man, Guardians of Galaxy gibi…

Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu Peki şimdi ne olacak

Avengers 4’te daha fazla kahramanın öldüğünü görecek miyiz?

Yüksek ihtimalle göreceğiz; beklenen ölümler de anlaşmaları bitmek üzere olan Robert Downey Jr.’nin canlandırdığı Tony Stark, Chris Evans’ın hayat verdiği Captain America ve Thor olabilir.

Ayrıca gelecek yıl vizyona girmesi beklenen ve Avengers kahramanları içinde en güçlüsü olduğu bilinen Captain Marvel’ın bu filme etki edeceği, bu olaylar olmadan çok önce; yani 1990’lı yıllardan olaylara müdahale edeceği düşünülebilir.

Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu Peki şimdi ne olacak

Filmde Loki’nin her zaman olduğu gibi yine bir kurnazlık yapıp düşman saflarında yer alacağını ilk sahnede düşünmüş olsak da, ters köşe yaparak izleyicilerin kalbini kazanmasını bildi; ama tabii sahne sonu pek de hoş olmadı ya, neyse!

Hulk ise isteneni bu filmde veremedi. Stark’ın Hulk’a karşı özenle geliştirdiği Hulkbuster’ı Hulk’ın giymesi ise ilginç bir görüntü oldu. Hulk’la ilgili ciddi soru işaretleri kaldı.

En nihayetinde Avengers: Infinity War iki filmden oluşan bir seri ve ilk filmin galibi hiç şüphesiz Thanos. Ancak ikinci filmde elbette her şey değişecek! Ama nasıl, 2019’u bekleyip göreceğiz.

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