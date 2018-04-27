Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu! Peki şimdi ne olacak?

Avengers: Infinity War; uzun zamandır serinin hayranları tarafından beklenen bir filmdi; ben de dahil. İlk seanslarından birine yetişerek filmi izledim. Beklentimin üzerinde bir film olduğunu söyleyebilirim her şeyden önce. Filmde aslında Thanos’un gözünden hikaye ilerliyor denilebilir. Bucky, Black Panther, Scarlet Witch, Falcon, Mantis, Drax, Star-Lord, Doctor Strange, Spider-Man yani nam-ı diğer Örümcek Adam, Maria Hill ve Nick Fury gibi pek çok Marvel karakterini buluşturan bir film.

Filmin sonunda Thanos’un başından beri peşinde koştuğu hayali gerçek oluyor aslında. Thanos’a göre evrende yaşayanların yarısı ölmeli; çünkü gereksiz yere hayatı ‘tüketiyor’ ve gelecek için tehdit oluşturuyor. Bunun için eline geçireceği taşları kullanarak yaşayanların yarısını toz bulutuna katmak istiyor ve güneşin batışını seyretmek istiyor. Finalde bu sahneyi görüyoruz! Ama finale nasıl geliyoruz? İşte heyecanla izlediğimiz bu sahneler kahramanların da bir kısmını toz ediyor.

Ölen karakterler ölü mü kalacak yoksa geri dönecek mi?

Avengers: Infinity War, Marvel’in Avengers film serisinin son halkası ve X-Men dahil bilindiği üzere Marvel’in bu konuda ne yapacağını kestirmek güç. Gerçekten de bu ölen kahramanlar bir daha geri gelmeyebilir; ancak Marvel’in bunu yapmayıp yine bir şekilde en azından bazılarını hayata geri döndüreceği söylenebilir. Sözleşmesi bittiği söylenen Kaptan Amerika, Thor ve Iron Man yani Tony Stark’ın ise filmin sonunu görmesi; bir sonraki filmde sonlarının geleceğini akıllara getirmiyor değil hani!





Peki toz olan kahramanlar nasıl geri gelecek?

Zaman taşı bu sorunun sanırız en doğru yanıtı. Filmin final sahnesinden hatırlayacağınız üzere Vision’ı kafasındaki taşla birlikte yok eden Scarlet Witch; amacına ulaştığını sansa da Thanos zamanı geri alarak taşı almayı başarmıştı. Aynı mantıkla yine zaman geri alınabilir ve kahramanlar geri dönebilir. Ama işler bu kadar basit olmayacaktır elbette!



Ayrıca ruh taşına da filmde açıklık getirilmedi. Sahi ne işe yarıyor ruh taşı? Acaba ölen karakterlerin ruhları bu taş sayesinde geri gelebilir mi? Avengers: Infinity War filminde ruh taşının üzerinde hiç durulmadığından bu sorunun yanıtı da muamma.





Filmin galasından...

Elbette Dr. Strange’in Tony Stark’la olan konuşmasını da hatırlamak gerekiyor. Ölmeden önce ‘Başka yolu yoktu’ derken, milyonlarca ihtimalden sadece bir tanesinin başarılı olunabileceğini söylemişti. Bu bir yol için ise Strange zaman taşını Thanos’a kendi eliyle verip bu sonu hazırlamış olabilir.

Ölen kahramanlar ne zaman geri gelecek?

Büyük ihtimalle Avengers 4 filminde; o da 3 Mayıs 2019’da vizyona girecek; tabii planlarda bir değişiklik olmazsa. Serinin devam filminin vizyona girmesi çok gecikmeyecektir; zira devam filmleri gelecek başka Marvel yapımları da var: Spider Man, Guardians of Galaxy gibi…





Avengers 4’te daha fazla kahramanın öldüğünü görecek miyiz?

Yüksek ihtimalle göreceğiz; beklenen ölümler de anlaşmaları bitmek üzere olan Robert Downey Jr.’nin canlandırdığı Tony Stark, Chris Evans’ın hayat verdiği Captain America ve Thor olabilir.

Ayrıca gelecek yıl vizyona girmesi beklenen ve Avengers kahramanları içinde en güçlüsü olduğu bilinen Captain Marvel’ın bu filme etki edeceği, bu olaylar olmadan çok önce; yani 1990’lı yıllardan olaylara müdahale edeceği düşünülebilir.





Filmde Loki’nin her zaman olduğu gibi yine bir kurnazlık yapıp düşman saflarında yer alacağını ilk sahnede düşünmüş olsak da, ters köşe yaparak izleyicilerin kalbini kazanmasını bildi; ama tabii sahne sonu pek de hoş olmadı ya, neyse!

Hulk ise isteneni bu filmde veremedi. Stark’ın Hulk’a karşı özenle geliştirdiği Hulkbuster’ı Hulk’ın giymesi ise ilginç bir görüntü oldu. Hulk’la ilgili ciddi soru işaretleri kaldı.

En nihayetinde Avengers: Infinity War iki filmden oluşan bir seri ve ilk filmin galibi hiç şüphesiz Thanos. Ancak ikinci filmde elbette her şey değişecek! Ama nasıl, 2019’u bekleyip göreceğiz.