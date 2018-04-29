Avengers: Infinity War için özel emojiler yayında!
Twitter, dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Avengers serisinin yeni filmi Avengers: Infinity War şerefine kullanıcılara çeşitli emojiler sunuyor.
Avengers: Infinity War tüm dünyada gösterime girdi. Twitter topluluğu, Türkiye'de 27 Nisan Cuma günü gösterime giren filmi çok sevdi. Sadece 2018 yılında hakkında 15 milyondan fazla Tweet atılan Avengers: Infinity War, şimdiden senenin en çok konuşulan ikinci filmi ünvanını kucaklamış durumda. Filmle ilgili dataları paylaşan Twitter, emojilerin hangi hashtag'lerle aktif hale getirileceğini de açıkladı.
Geçtiğimiz ay boyunca hakkında en çok Tweet atılan karakterler:
1-Thanos
2-Captain America
3-Loki
4-Thor
5-Spiderman
Avengers: Infinity War'da Twitter topluluğunun geçen ayki Tweet'lerine göre ölmesi en muhtemel karakterler listesi ise şöyle:
1-Thanos
2-Loki
3-Rocket
4-Thor
5-Dr. Strange
En çok Tweet atılan günler:
1-16 Mart
2-24 Nisan
3-25 Nisan
Film dünyanın her tarafında çok seviliyor. Filmle ilgili en çok Tweet atan ülkeler:
1-Amerika Birleşik Devletleri
2-Japonya
3-Brezilya
4-Tayland
5-Filipinler
6-Kore
7-Meksika
8-İngiltere
9-Malezya
10-İspanya
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