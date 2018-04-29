Avengers: Infinity War için özel emojiler yayında!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
29.04.2018 - 06:42, Son Güncelleme:

Avengers: Infinity War için özel emojiler yayında!

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Avengers: Infinity War için özel emojiler yayında!

Twitter, dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Avengers serisinin yeni filmi Avengers: Infinity War şerefine kullanıcılara çeşitli emojiler sunuyor.

Avengers: Infinity War tüm dünyada gösterime girdi. Twitter topluluğu, Türkiye'de 27 Nisan Cuma günü gösterime giren filmi çok sevdi. Sadece 2018 yılında hakkında 15 milyondan fazla Tweet atılan Avengers: Infinity War, şimdiden senenin en çok konuşulan ikinci filmi ünvanını kucaklamış durumda. Filmle ilgili dataları paylaşan Twitter, emojilerin hangi hashtag'lerle aktif hale getirileceğini de açıkladı.

Geçtiğimiz ay boyunca hakkında en çok Tweet atılan karakterler:

1-Thanos
2-Captain America
3-Loki
4-Thor
5-Spiderman

Avengers: Infinity Warda Captain Marvel sürprizi
Avengers: Infinity War'da Captain Marvel sürprizi!


Avengers: Infinity War'da Twitter topluluğunun geçen ayki Tweet'lerine göre ölmesi en muhtemel karakterler listesi ise şöyle:

1-Thanos
2-Loki
3-Rocket
4-Thor
5-Dr. Strange

En çok Tweet atılan günler:

1-16 Mart
2-24 Nisan
3-25 Nisan

Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu Peki şimdi ne olacak
Avengers: Infinity War kahramanlara mezar oldu! Peki şimdi ne olacak?


Film dünyanın her tarafında çok seviliyor. Filmle ilgili en çok Tweet atan ülkeler:

1-Amerika Birleşik Devletleri
2-Japonya
3-Brezilya
4-Tayland
5-Filipinler
6-Kore
7-Meksika
8-İngiltere
9-Malezya
10-İspanya

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