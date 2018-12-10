Avengers: Endgame'in fragmanı rekor kırdı
Marvel uzun bir süre sonra, hayranlar tarafından çok beklenen 4. Avengers filminin fragmanını geçtiğimiz cuma yayınladı. Yayınlandığı dakikadan itibaren büyük ilgiyle karşılanan fragman o kadar çok kişi tarafından aynı anda izlendi ki, YouTube'un sayacı ve yorum bölümü bir süreliğine çalışmaz hale geldi.
Avengers: Endgame, daha vizyona girmeden rekorlar kırmaya başladı. Filmin cuma günü yayımlanan ilk fragmanı, 24 saat içinde 289 milyon izlenmeye ulaştı ve böylece yayımlandıktan sonraki 24 saatte en çok izlenen fragman oldu.
Avengers: Endgame sosyal medyada da en çok konuşulan film oldu. Fragman yayımlandıktan sonraki 24 saatte Twitter'da 549 bin iletiye konu olan Endgame, bu alanda da Infinity War'u geride bıraktı ve yeni bir rekora imza attı.
Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek.
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