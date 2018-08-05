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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
05.08.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Avcılar'da baz istasyonu tartışması büyüyor

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Avcılar'da baz istasyonu tartışması büyüyor

Avcılar'da son günlerde kullanıcıların internet bağlantılarında sorun yaşanıyor. İlçede kullanıcıların bir kısmı internete ya yavaş bağlanıyor ya da hiç erişemiyor. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahalelerin olduğu ileri sürülürken, Avcılar Belediyesi ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsarı ve Yapı Kullanma İzni almadan baz istasyonu kuran GSM operatörleri hariç hiçbir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir" denildi.

Avcılar'da baz istasyonlarıyla ilgili tartışma büyüyor. Belediyenin bazı baz istasyonlarının kablolarını kesmesi sonucu Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan yapılan ortak açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır. Anayasamızın 22. maddesinde 'Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.' ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."

"İZNİ OLAN HİÇBİR OPERATÖRÜN BAZ İSTASYOUNA MÜDAHALE ETMEDİK"

Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu sözler kaydedildi: 

"İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan baz istasyonu kuran GSM Operatörleri dışında hiç bir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir. Anayasa Mahkemesinin 22 - 09 - 2010 gün ve 201091 sayılı kararı ile 30 Aralık 2010 gün ve 27801 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararında yapı niteliği taşıyan baz istasyonlarının İmar Mevzuatı'na tabi olduklarını ve bu anlamda ilgili kurumların (yani Belediyemizin) denetim yetkisinin Danıştay'ca kabul edilmeye devam ettiği belirtilmiştir. 3194 sayılı imar kanununun 31,32. 42 ve 41 maddelerinde İmar Yönetmeliğinin 9. Maddesi şartlarına aykırı yapılan yapılar bir (1) ay içinde ruhsata bağlanması gerekmekte olup, ruhsata bağlanmaması halinde Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği alınan karar doğrultusunda kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca Danıştay 14. Dairesinin 2016/ 10138 Esas ve 08/11/2016 Tarihli kararı da bu yöndedir. Hizmet ve hukuki süreç devam etmektedir. Değerli hemşerilerimize saygı ile duyurulur."

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