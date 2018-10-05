Autodesk Teknik Zirvesi’nde 'gelecek' masaya yatırıldı
Autodesk’in tasarım, inşaat, yapı, üretim dünyası ve profesyoneller için düzenlediği geniş çaplı yazılım etkinliği Autodesk Teknik Zirvesi’nin ilki 3-4 Ekim tarihlerinde Marriott Şişli İstanbul’da gerçekleştirildi. İki gün boyunca 1000’i aşkın tasarımcı, mimar ve farklı sektörden pek çok profesyonelin yanı sıra dünyaca ünlü konuşmacıları ağırlayan zirveye katılan profesyoneller, Autodesk’in üst düzey yöneticilerinden şirketle ilgili en güncel duyuruları dinlemenin yanı sıra, tasarım ve teknoloji dünyasına ilişkin trendler ve pek çok ilginç proje hakkında da bilgi edindi.
Autodesk’in üst düzey yöneticilerinin konuşmalarıyla başlayan etkinlik, üretim, inşaat ve diğer sektörlere odaklanan paralel oturumlarla devam etti. Her iki günün de açılış konuşmasını gerçekleştiren Autodesk Ülke Lideri Murat Tüzüm: “Sanayi devriminden sonra yaşanan en büyük değişimin eşiğindeyiz. İnternetin icadından sonraki en büyük yıkıcı güç yeni üretim teknolojilerinin geniş kitleler tarafından erişilebilir olmasıyla açığa çıkacak. Bu yenilikler mühendislik, mimari ve inşaat sektörlerinde de iş yapış şekillerini değiştiriyor. İnsanların daha iyi bir dünya hayallerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olacak araçlar sağlıyoruz, bu araçlarla yeni fikirleri rahatlıkla gerçeğe dönüştürebilir, sizler de fark yaratan bu yenilik çağının bir parçası olabilirsiniz” dedi.
Redshift Türkiye açıldı
Murat Tüzüm, Teknik Zirve gibi etkinlikler dışında da tasarım dünyasını ve profesyonelleri bilgilendirecek eğitici bir platform yaratma hedefiyle Redshift Türkiye’yi yayına aldıklarını duyurdu. Tüzüm: “Üretim dünyasının geleceğini konuştukları bu dönemde ürünlerin, binaların ve kentlerin yarın, hatta bundan 20 yıl sonra nasıl inşa edileceğini Redshift ile keşfediyoruz. Makinelerin öğrenmesi, yapay zekâ içeren tasarım ve robotik alanındaki teknolojik üstünlük ile birlikte, üretim endüstrisi ezber bozan yenilikçiliğe çok daha yakınlar. Bu yenilikler sadece kendi endüstrisi ile sınırlı kalmıyor ve genişleyerek daha iyi bir dünya hayallerimizi gerçekleştirmemize yardımcı oluyor. Tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz, kaynak niteliğindeki Redshift Türkiye’yi yayına aldık” dedi.
2030 yılında 8,5 milyara ulaşacağı düşünülen dünya nüfusunun %70'inin şehirde yaşayacağı düşünülürken, yenilikçi inovasyon ve üretim çıktısına gösterilen talebin her zamankinden çok daha yüksek olacağı öngörülüyor. Bu sorunları çözme noktasından yola çıkan Autodesk Teknik Zirvesi’nde öğrenen makineler, yapay zekâ içeren tasarım ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) en çok ilgi gören konuları arasındaydı.
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