Autodesk Teknik Zirvesi’nde 'gelecek' masaya yatırıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAutodesk Teknik Zirvesi’nde 'gelecek' masaya yatırıldı
GeriTeknoloji Autodesk Teknik Zirvesi’nde 'gelecek' masaya yatırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
05.10.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Autodesk Teknik Zirvesi’nde 'gelecek' masaya yatırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Autodesk Teknik Zirvesi’nde 'gelecek' masaya yatırıldı

Autodesk’in tasarım, inşaat, yapı, üretim dünyası ve profesyoneller için düzenlediği geniş çaplı yazılım etkinliği Autodesk Teknik Zirvesi’nin ilki 3-4 Ekim tarihlerinde Marriott Şişli İstanbul’da gerçekleştirildi. İki gün boyunca 1000’i aşkın tasarımcı, mimar ve farklı sektörden pek çok profesyonelin yanı sıra dünyaca ünlü konuşmacıları ağırlayan zirveye katılan profesyoneller, Autodesk’in üst düzey yöneticilerinden şirketle ilgili en güncel duyuruları dinlemenin yanı sıra, tasarım ve teknoloji dünyasına ilişkin trendler ve pek çok ilginç proje hakkında da bilgi edindi.

Autodesk’in üst düzey yöneticilerinin konuşmalarıyla başlayan etkinlik, üretim, inşaat ve diğer sektörlere odaklanan paralel oturumlarla devam etti. Her iki günün de açılış konuşmasını gerçekleştiren Autodesk Ülke Lideri Murat Tüzüm: “Sanayi devriminden sonra yaşanan en büyük değişimin eşiğindeyiz. İnternetin icadından sonraki en büyük yıkıcı güç yeni üretim teknolojilerinin geniş kitleler tarafından erişilebilir olmasıyla açığa çıkacak. Bu yenilikler mühendislik, mimari ve inşaat sektörlerinde de iş yapış şekillerini değiştiriyor. İnsanların daha iyi bir dünya hayallerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olacak araçlar sağlıyoruz, bu araçlarla yeni fikirleri rahatlıkla gerçeğe dönüştürebilir, sizler de fark yaratan bu yenilik çağının bir parçası olabilirsiniz” dedi. 

Redshift Türkiye açıldı 

Murat Tüzüm, Teknik Zirve gibi etkinlikler dışında da tasarım dünyasını ve profesyonelleri bilgilendirecek eğitici bir platform yaratma hedefiyle Redshift Türkiye’yi yayına aldıklarını duyurdu. Tüzüm: “Üretim dünyasının geleceğini konuştukları bu dönemde ürünlerin, binaların ve kentlerin yarın, hatta bundan 20 yıl sonra nasıl inşa edileceğini Redshift ile keşfediyoruz. Makinelerin öğrenmesi, yapay zekâ içeren tasarım ve robotik alanındaki teknolojik üstünlük ile birlikte, üretim endüstrisi ezber bozan yenilikçiliğe çok daha yakınlar. Bu yenilikler sadece kendi endüstrisi ile sınırlı kalmıyor ve genişleyerek daha iyi bir dünya hayallerimizi gerçekleştirmemize yardımcı oluyor. Tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz, kaynak niteliğindeki Redshift Türkiye’yi yayına aldık” dedi. 

2030 yılında 8,5 milyara ulaşacağı düşünülen dünya nüfusunun %70'inin şehirde yaşayacağı düşünülürken, yenilikçi inovasyon ve üretim çıktısına gösterilen talebin her zamankinden çok daha yüksek olacağı öngörülüyor. Bu sorunları çözme noktasından yola çıkan Autodesk Teknik Zirvesi’nde öğrenen makineler, yapay zekâ içeren tasarım ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) en çok ilgi gören konuları arasındaydı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone XS Max mi Huawei P20 Pro mu?

Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik

259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!