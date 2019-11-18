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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Atık pillerden "powerbank" ürettiler

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Atık pillerden "powerbank" ürettiler

Hatay'ın Hassa ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının sağlam hücre pillerini kullanarak taşınabilir şarj cihazı üretti.

Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının içindeki sağlam hücre pillerini değerlendirmek için proje hazırladı.

Topladıkları pilleri taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürmeyi düşünen öğrenciler, projelerini öğretmenleriyle paylaştı.

Taşınabilir şarj cihazının tamamını atık malzemelerden, kılıfını da okuldaki 3 boyutlu yazıcıdan çıkaran öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle piyasa değeri yaklaşık 200 lira olan taşınabilir şarj cihazını 10 liraya mal ederek çalışır hale getirdi.

Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü öğretmenlerinden Hakan Umsulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıma hazır hale getirdikleri cihaza "Hassa power" adını verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin dizüstü pillerinden powerbank yapma talebiyle kendilerine geldiğini ifade eden Umsulu, şöyle devam etti:

"Biz de öğrencilerimize yol gösterdik. Kendileri de yüzde 100 atık malzemelerden powerbank ürettiler. Piyasa değeri ortalama 200 lira olan taşınabilir şarj cihazını pilleri tekrar dönüştürerek 10 liraya mal ettik. Kılıfını da okulumuzdaki 3 boyutlu yazıcıdan çıkardık. Herhangi bir patlama riski yok. Bunun için devre kartlarında tasarladığımız özel bir modül var. Öğrencilerimiz aynı şekilde ürettikleri taşınabilir şarj cihazını kendi telefonlarında da kullanıyorlar." 

Projeyi duyan okuldaki diğer öğrencilerin atık pilleri kendilerine getirerek arkadaşlarından taşınabilir şarj cihazı yapmasını istediklerini aktaran Umsulu, zaman kaybetmeden projeyi geliştireceklerini aktardı.

Umsulu, yaptıkları cihazın akıllı telefonları ortalama 7 kez şarj edebileceğini de sözlerine ekledi.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Volkan Ramazan Yılmaz da evdeki atık pilleri okula getirerek değerlendirdikleri ifade etti.

Getirdikleri pilleri, arkadaşlarıyla "powerbank"a dönüştürdüklerini belirten Yılmaz, ürünün yapımında tamamen atık malzeme kullandıklarını söyledi.

Projede görev alan öğrencilerden Emirhan Alkaya ise bataryaların içindeki pilleri sökerek sağlam olanlarını tespit ederek bazı işlemlerden geçirmelerinin ardından powerbank yaptıklarını ifade etti.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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