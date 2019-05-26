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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.05.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Atık bilgisayar bataryalarından 'Yeşilbank' ürettiler

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Atık bilgisayar bataryalarından 'Yeşilbank' ürettiler

Bursa'daki bir fen lisesinin öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının sağlam hücre pillerini, "Yeşilbank" ismini verdikleri taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürüyor.

Bursa'daki bir fen lisesinin öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının sağlam hücre pillerini, bazı işlemlerden geçirerek taşınabilir şarj cihazına (powerbank) dönüştürüyor.

Nilüfer İMKB Fen Lisesinde Bilgisayar Bilimleri dersi kapsamında çalışma yürüten 10. sınıf öğrencileri Emir Çavuş ve Yiğit Kılıçarslan, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının içindeki sağlam hücre pillerini değerlendirmek için bir proje geliştirdi.

Bu pilleri bazı işlemlerden geçirdikten sonra bugün birçok kişi tarafından kullanılan taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürebileceklerini fark eden öğrenciler, projelerini öğretmenleriyle paylaştı. 

Okul yönetiminin de fikri desteklemesi üzerine öğrenciler, "Yeşilbank" projeleriyle Genç Başarı Eğitim Vakfınca düzenlenen GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı'na katılmaya karar verdi.

Projeleriyle, program kapsamında düzenlenen yarışmada Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler Port GençBizz adıyla da bir şirket kurdu.

Daha sonra Emir Çavuş ve Yiğit Kılıçarslan, arkadaşları Sümeyye Korkmazer, Selin Rodoplu, Mehmet Ali Uslu, Yalçın Öztürk ve Melih Aytaç ile danışman öğretmenleri İbrahim Küçükhalıcı öncülüğünde taşınabilir şarj cihazı üretmek için çalışmalara başladı.

Atık bilgisayar bataryalarından Yeşilbank ürettiler

Çeşitli kamu kuruluşlarının geri dönüşüm birimleriyle irtibata geçip projelerini anlatan öğrenciler, onlardan atık durumda olan dizüstü bilgisayar bataryalarını talep etti.

Bu sayede çok sayıda batarya temin eden öğrenciler, okuldaki Robotik Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Beceri Atölyesi'nde bu bataryaların içindeki pilleri sökerek sağlam olanlarını tespit etti ve bunları bazı işlemlerden geçirerek "powerbank" üretti.

"Taleplere yetişemedik"

Bilgisayar bilimleri öğretmeni İbrahim Küçükhalıcı, söz konusu pilleri, sessizce büyüyen atık teknoloji çöplüğünden geri kazandıklarını söyledi.

Gençlerin bu projeyle hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Küçükhalıcı, "Neticede kendi ürettikleri taşınabilir şarj cihazlarını satıyorlar. Biz bu yönde çok ciddi manada talep gördük. Taleplere yetişemedik. Çok güzel, olumlu neticeler aldık. Hem çocukların girişimcilik yönleri gelişmiş oldu, hem de üretkenlikleri gelişti." dedi.

"Kesinlikle patlamaz"

"Yeşilbank" isimli cihazlarını gördüklerinde insanların şaşırdıklarını belirten Yiğit Kılıçarslan ise kendilerine sponsor olan bir firmadan temin ettikleri geri dönüştürülebilir kapların içine yerleştirdikleri şarj cihazının üzerine şirketlerinin logolarını bastıklarını ve bu şekilde satışa sunduklarını söyledi.

Cihazlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Kılıçarslan, "Şaşıran da çok oluyor. 'Bunu siz mi yaptınız, patlar mı?' diye sorular geliyor. Kesinlikle patlamaz. Bunun için çok araştırma yaptık. Özel koruma devreleri taktık, özel bantlar kullanıyoruz." dedi.

Cihazların akıllı telefonları 3 kez, tuşlu telefonları ise 10-15 kez şarj edebildiğini vurgulayan Kılıçarslan, "Ülke çapında geri dönüşüm merkezleriyle iletişime geçmek istiyoruz. Toplayabildiğimiz bütün pilleri toplayıp bunları taşınabilir şarj cihazına çevirip satmak istiyoruz. Normalde bu tür cihazların fiyatı 80-100 lira civarında. Biz bunu çok daha ucuz bir fiyata getirebiliyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler, İzmir'de düzenlenecek GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı'nın Türkiye finalinde projelerini sergileyecek.

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