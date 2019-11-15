Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenler 'çaşır'dan krem üretti

Erzurum'da bir grup akademisyen,1600 ila 2900 rakımda yetişen çaşır bitkisinden diyabetik yaraların tedavisinde kullanılması amacıyla krem üretti.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül ve araştırma görevlisi Dr. Elif Feyza Topdaş ile Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Taghizadehghalehjoughi, çaşır bitkisinin diyabet yaralarındaki etkisi üzerine çalışma yaptı. Bu kapsamında, Atatürk Üniversitesinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin desteğiyle akademisyenlerce Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve yüksek rakımlı yaylalarda kendiliğinde yetişen çaşır bitkisinin bileşenleri, besin değeri, fenolik madde profili, aroma maddelerini antimikrobiyal aktivitesi ve antioksidan kapasitesi araştırıldı.

Hayvanlar üzerindeki deney başarılı oldu

Elde edilen sonuçlarla laboratuvar çalışması yaparak çaşırdan krem geliştiren akademisyenler, hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerle bitkisel ilaçtan başarılı sonuç aldı. Kreme, çalışmayı yürüten akademisyenlerin baş harflerinde oluşan "MEFA" adı verildi.





"Bu çalışma ilk olacak"

Prof. Dr. Memnune Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyabetin çağın en önemli hastalığı olduğuna işaret etti. Türkiye'deki ortalama 10 milyon diyabet hastasının 2 milyonunda hastalığın yol açtığı yaraların görüldüğünü ifade eden Şengül, "Yöre halkı, çaşırı kan şekerini düşürücü ve diyabet hastalığı etkilerini engelleyici olarak biliyor ve bu amaçla tüketiyor." dedi.

Şengül, akademisyenler olarak uzun yıllar çaşır bitkisi üzerinde birçok farklı alan ile ana bilim dallarında araştırma ve inceleme yaptıklarını belirterek hazırladıkları ilacı hayvanlarda oluşturulan diyabetik yaraların üzerinde denediklerini dile getirdi. Yaptıkları çalışmada çaşırın önemli düzeyde diyabet yaralarını iyileştirdiğini belirlediklerini aktaran Şengül, şöyle konuştu:

"Çalışmamızda, bunun üzerine krem ya da merhem formülü hazırlandı ve denemeleri yapıldı. Merhemden olumlu sonuç alındı ve diyabetik yaralarını önemli ölçüde iyileştirdiği görüldü. Diyabetik yaraların hem tedavisi zor hem de tekrarlayabilir. Çaşırın diyabet tedavisinde kullanılan ilaç veya kremi bulunmamaktır. Bu çalışma bu açıdan ilk olacaktır."

Krem, katkısız ve tamamen bitkisel

Şengül, çalışmanın patent başvurusunu yaptıklarına işaret etti. Yerli üretime katkı sunmak istediklerini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Kremin içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Hem bitkisel olması hem de Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştiği için ülke ekonomisine ve yöre halkına katkı sunacağı düşüncesindeyiz. Çalışmalarımız ilerleyince 2022 ve daha sonrasında ilacın seri üretimi yapılarak hem iç piyasaya hem de dış piyasaya sürülmesini amaçlıyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunuyoruz."