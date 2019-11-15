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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.11.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenler 'çaşır'dan krem üretti

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Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenler 'çaşır'dan krem üretti

Erzurum'da akademisyenler, yüksek rakımlı yaylalarda yetişen çaşır bitkisinden, diyabetik yaraların tedavisinde kullanılması amacıyla krem hazırladı.

Erzurum'da bir grup akademisyen,1600 ila 2900 rakımda yetişen çaşır bitkisinden diyabetik yaraların tedavisinde kullanılması amacıyla krem üretti.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül ve araştırma görevlisi Dr. Elif Feyza Topdaş ile Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Taghizadehghalehjoughi, çaşır bitkisinin diyabet yaralarındaki etkisi üzerine çalışma yaptı. Bu kapsamında, Atatürk Üniversitesinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin desteğiyle akademisyenlerce Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve yüksek rakımlı yaylalarda kendiliğinde yetişen çaşır bitkisinin bileşenleri, besin değeri, fenolik madde profili, aroma maddelerini antimikrobiyal aktivitesi ve antioksidan kapasitesi araştırıldı.

Hayvanlar üzerindeki deney başarılı oldu

Elde edilen sonuçlarla laboratuvar çalışması yaparak çaşırdan krem geliştiren akademisyenler, hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerle bitkisel ilaçtan başarılı sonuç aldı. Kreme, çalışmayı yürüten akademisyenlerin baş harflerinde oluşan "MEFA" adı verildi.

Atatürk Üniversitesinden akademisyenler çaşırdan krem üretti

"Bu çalışma ilk olacak"

Prof. Dr. Memnune Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyabetin çağın en önemli hastalığı olduğuna işaret etti. Türkiye'deki ortalama 10 milyon diyabet hastasının 2 milyonunda hastalığın yol açtığı yaraların görüldüğünü ifade eden Şengül, "Yöre halkı, çaşırı kan şekerini düşürücü ve diyabet hastalığı etkilerini engelleyici olarak biliyor ve bu amaçla tüketiyor." dedi.

Şengül, akademisyenler olarak uzun yıllar çaşır bitkisi üzerinde birçok farklı alan ile ana bilim dallarında araştırma ve inceleme yaptıklarını belirterek hazırladıkları ilacı hayvanlarda oluşturulan diyabetik yaraların üzerinde denediklerini dile getirdi. Yaptıkları çalışmada çaşırın önemli düzeyde diyabet yaralarını iyileştirdiğini belirlediklerini aktaran Şengül, şöyle konuştu:

"Çalışmamızda, bunun üzerine krem ya da merhem formülü hazırlandı ve denemeleri yapıldı. Merhemden olumlu sonuç alındı ve diyabetik yaralarını önemli ölçüde iyileştirdiği görüldü. Diyabetik yaraların hem tedavisi zor hem de tekrarlayabilir. Çaşırın diyabet tedavisinde kullanılan ilaç veya kremi bulunmamaktır. Bu çalışma bu açıdan ilk olacaktır."

Krem, katkısız ve tamamen bitkisel

Şengül, çalışmanın patent başvurusunu yaptıklarına işaret etti. Yerli üretime katkı sunmak istediklerini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Kremin içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Hem bitkisel olması hem de Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştiği için ülke ekonomisine ve yöre halkına katkı sunacağı düşüncesindeyiz. Çalışmalarımız ilerleyince 2022 ve daha sonrasında ilacın seri üretimi yapılarak hem iç piyasaya hem de dış piyasaya sürülmesini amaçlıyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunuyoruz."

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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