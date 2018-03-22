Atari'nin merakla beklenen yeni konsolunun fiyatı ne olacak?

Efsane konsol firması Atari'den, yeni bir oyun konsolu geliyor. Atari'nin yeni konsolunun ismi geçen sene Atari Box olarak anılıyordu. Ancak son yapılan açıklamalar ile Atari'nin yeni konsolunun ismi Atari VCS olarak geçiyor. Büyük ihtimalle Linux işletim sistemi ile çalışacak olan cihazda, bütün PC oyunlarını oynayabileceksiniz.

Şuana kadar hiçbir firma ile anlaşma yapmaya Atari yöneticileri, yeni konsolun oturma odasına uygun ve internette gezme, müzik dinleme gibi özellikleri olduğunu açıkladılar. Atari'nin yeni konsolu Atari VCS 250 dolar ile 300 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Konsolun bu yılın bahar aylarında çıkacağı söyleniyor.