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    Atari'nin merakla beklenen yeni konsolunun fiyatı ne olacak?

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    Bir zamanların efsane oyun konsolu Atari yeni bir konsol çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene duyurulan bu konsol Atari Box olarak biliniyordu. Ancak dün yapılan açıklama ile konsolun ismi Atari VCS olarak belirlendi. Atarinin yeni konsolunun fiyatı ise...

    Efsane konsol firması Atari'den, yeni bir oyun konsolu geliyor. Atari'nin yeni konsolunun ismi geçen sene Atari Box olarak anılıyordu. Ancak son yapılan açıklamalar ile Atari'nin yeni konsolunun ismi Atari VCS olarak geçiyor. Büyük ihtimalle Linux işletim sistemi ile çalışacak olan cihazda, bütün PC oyunlarını oynayabileceksiniz.

    Şuana kadar hiçbir firma ile anlaşma yapmaya Atari yöneticileri, yeni konsolun oturma odasına uygun ve internette gezme, müzik dinleme gibi özellikleri olduğunu açıkladılar. Atari'nin yeni konsolu Atari VCS 250 dolar ile 300 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Konsolun bu yılın bahar aylarında çıkacağı söyleniyor. 

     

    Etiketler: Atari , Yeni konsol , Atari VCS , Atari Box , Fiyat , Çıkış tarihi , Özellikleri
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