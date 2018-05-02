Ataribox ne zaman çıkıyor?
20 yıl aradan sonra Atari, yeni oyun konsolu Ataribox'ı siparişe sunmaya hazırlanıyor. Atari tarafından yapılan açıklamaya göre işte Ataribox'ın tanıtım tarihi...
Son 20 yıl içerisinde hiçbir şekilde oyun konsoluyla adını duymadığımız Fransız video üreticisi Atari, yeni oyun konsolu Ataribox hakkında merak edilen bazı detayları açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Ataribox oyun konsolu, Atari 2600 serisinden izler taşıyacak. Ahşap yapıda klasik bir tasarıma sahip olacak olan konsol, D kart desteğini de beraberinde getirecek.
Bünyesinde bir adet HDMI portu ve dört adet USB Type-A girişi bulunduran Ataribox, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle cam veya ahşap tasarımda kullanıcılara sunulacak. Bu konuda eski ve yeni kullanıcılarına hitap eden bir konsol sunmayı hedeflediklerini belirten şirket, Ataribox'ı 30 Mayıs tarihinde Indiegogo üzerinden ön siparişe sunacak.
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