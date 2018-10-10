Atak yeni yeteneklere kavuşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAtak yeni yeteneklere kavuşuyor
GeriTeknoloji Atak yeni yeteneklere kavuşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.10.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Atak yeni yeteneklere kavuşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atak yeni yeteneklere kavuşuyor

Güvenlik güçlerinin envanterindeki Atak helikopterlerinin sayısı yeni teslimatlarla artarken, kabiliyetleri geliştirilecek yeni helikopterler için çalışmalar devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin teslimatları sürüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii son olarak aynı günde 38, 39 ve 40. helikopterlerin teslimatını gerçekleştirdi. Böylece bu yıl teslim edilen Atak sayısı 13'e ulaştı.

Helikopterlerin 37'si Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 3'ü Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

Teslimatlar yılın geri kalanında da sürecek. Bu yıl en az 1 helikopter daha kullanıma girecek.

İletişim ve elektronik harp paketi kabiliyetleri artırılacak, yeni yazılımlarla donatılacak Faz-2 paketindeki Atak helikopterleri için de prototipler üzerinde çalışmalar başladı.

Atak helikopterleri için ayrıca yerli motor geliştirilmesi ve 20 mm sisteminin yerlileştirilmesi amaçlanıyor.

Yüksek performans ve ateş gücü

Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor.

Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor.

5 ton sınıfındaki Atak, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi kabiliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Rakipleri 1,5-2 saat havada kalabilirken Atak, 3 saat havada kalma süresiyle bu alanda tüm rakiplerini geride bırakıyor.

Atak, yerli mühimmatlarla donatılan silah sistemiyle de yüksek ateş gücüne sahip bulunuyor.

Atak 2 gündemde

Atak'tan daha büyük ve kabiliyetli bir saldırı helikopteri için yürütülen Atak 2 Taarruz Helikopteri Projesi'nin yakında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Atak 2, Atak helikopterinde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe doğrultusunda tamamen milli, yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Windows’u hedef alan yeni bir tehdit ortaya çıktı!

Nokia 7.1 satışa çıkıyor! Fiyatı ne olacak?

Black Ops 4 sistem gereksinimleri belli oldu

Google Pixel 3 Türkiye'de satışa çıkıyor mu?