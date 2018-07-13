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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
13.07.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Atak, Türkiye'yi dünyanın vitrinine çıkardı

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Atak, Türkiye'yi dünyanın vitrinine çıkardı

Güvenlik güçlerinin operasyonel yetkinliklerine önemli katkı sağlayan Atak helikopteri, Pakistan'a yapılan ihracatla Türkiye'yi dünyanın vitrinine çıkardı.

Güvenlik güçlerinin operasyonel yetkinliklerine önemli katkı sağlayan Atak helikopteri, Pakistan'a yapılan ihracatla Türkiye'yi dünyanın vitrinine çıkardı.

Savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracata imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Atak helikopterinin üretildiği tesisin kapılarını Anadolu Ajansı'na açtı. Şirket, elindeki Atak siparişleri için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma tarafından etkin şekilde kullanılan Atak helikopteri, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle uzun süredir yürütülen görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasıyla Pakistan güvenlik güçlerine de hizmet vermeye başlayacak.

Pakistan'a 30 adet Atak satışının bedeli yaklaşık 1,5 milyar doları buluyor. Bu rakam Türk savunma sanayisi tarihinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracatı anlamına geliyor. 

Türkiye, Atak satışıyla ABD, Rusya ve Fransa'dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4. ülke oldu. Taarruz helikopteri üretmek bu alanda "şampiyonlar ligi"ne girmek anlamına geliyor. Dünyada taarruz helikopteri üreten ülke sayısı 5, şirket sayısı ise 6 ile sınırlı bulunuyor.

Taarruz helikopteri gibi bir ürünün yurt dışına satılması uzun soluklu bir çalışmayı gerektiriyor. Buradaki başarı ise devlet, sanayi ve askeri kesimin uyumuyla elde edilebiliyor.

Sınıfının en etkin helikopteri

Atak helikopterinin geliştirilmesine ilişkin sözleşme 2007'de imzalandı. Program 2008'de yürürlüğe girdi, 2011'de ilk uçuş gerçekleştirildi, 2014'te envanterdeki yerini aldı, 2018'de ilk ihracat gerçekleştirildi.

İhracatın gerçekleşmesinde iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanında Atak helikopterinin üstün özellikleri etkili oldu.

Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor. Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor. 5 ton sınıfındaki Atak, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi kabiliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Rakipleri 1,5-2 saat havada kalabilirken Atak, 3 saat havada kalma süresiyle bu alanda tüm rakiplerini geride bırakıyor.

Atak, Türkiyeyi dünyanın vitrinine çıkardı

Atak, yerli mühimmatlarla donatılan silah sistemiyle de yüksek ateş gücüne sahip bulunuyor.     

Taarruz helikopterlerinden Cobra envantere girmesinden 14 yıl sonra, Apache 16 yıl sonra, Tiger 12 yıl sonra yurt dışına satılabildi. Bunların büyük bölümü de hibe, askeri paketler yoluyla ülkelere verildi. Atak ise envantere girmesinden 4 yıl gibi kısa bir sürede ticari bir sözleşmeyle ihracat başarısına ulaştı. Atak, bu anlamda da tüm rakiplerini geride bırakan bir başarıya imza attı.

Himalayalar'ın tepesinden çöllere

Atak satışı için Pakistan'la görüşmeler 2014 yılında hızlandı. Bu süreçten sonra helikopter ciddi bir test ve değerlendirmeye tabi tutuldu. Türkiye'de uçuş ve atış testleri yapıldı.  Sağlanan başarının ardından helikopter Pakistan'a davet edildi. Çin, bu süreçte "beğenirseniz alırsınız" yaklaşımıyla 3 helikopter hibe etti. Pakistan'da da zorlu testlere tabi tutulan Atak, Himalayalar'da 14 bin feet yüksekliğe çıktı, çölde 52 derecede uçtu.

Testlerin ardından 1-1,5 yıllık sözleşme görüşmeleri sonunda da imzalar atıldı.

Bundan sonraki süreçte programa başlanması için Türkiye'den ihracat izinleri alınacak. İlk teslimat 3-4 ay sonra yapılacak. Bu helikopter eğitimlerde kullanılacak. Diğer teslimatlar 1 yıl kadar sonra başlayacak. Tüm teslimat 2-3 yıllık bir süreye yayılacak.

 

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