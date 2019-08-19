Asya Pasifik bölgesindeki ilk şeffaflık merkezini açacak

Zürih ve Madrid’deki benzerlerinde olduğu gibi, Malezya’daki Şeffaflık Merkezi de şirketin iş ortakları ve devlet paydaşlarının gelip Kaspersky çözümlerinin kaynak kodlarını kontrol edebileceği güvenilir bir tesis olacak. Yeni merkez, ziyaretçilerin Kaspersky Lab mühendislik ve veri işleme yöntemleri hakkında bilgi alabileceği bir bilgilendirme merkezi görevi de görecek.

Devlet yetkilileri ve Kaspersky’nin kurumsal müşterileri şirketin tehdit analizlerini, güvenli denetimlerini ve uygulama güvenliği test süreçlerini incelemek için talepte bulunabilecekler. Ayrıca Kaspersky Internet Security (KIS), Kaspersky Endpoint Security (KES) ve kurumsal ürünler için bir konsol görevi gören Kaspersky Security Center (KSC) gibi tüketici ve kurumlara yönelik amiral gemisi konumundaki çözümlerin kaynak kodlarını da inceleyebilecekler.

Bunların yanı sıra paydaşlar Kaspersky ürünlerinin tüm sürümlerini, AV veri tabanı güncellemelerini ve Kaspersky ürünlerinden bulut tabanlı Kaspersky Security Network’e (KSN) gönderilerin veriler gibi bilgilere de göz atabilecekler.

Açılacak merkez hakkında konuşan Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky şunları söyledi: “Üçüncü Şeffaflık Merkezimizin duyurusunu yapmak için Asya Pasifik bölgesinin merkezi olan Kuala Lumpur’da olmak harika. Burada müşterilerimize ve devlet paydaşlarına ürünlerimizin %100 güvenilir olduğunu ve en üst düzey siber güvenlik korumasını sunduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu duyuru ayrıca Global Şeffaflık Girişimi için planladığımız öncü faaliyetlerin sürdüğünü de kanıtlıyor.”

Yeni merkez şirketin Global Şeffaflık Girişimi kapsamında açılıyor. Bu girişimle iş ortakları ve devlet paydaşlarının şirketin ürün ve teknolojilerinin nasıl çalıştığını hakkında bilgi alma taleplerinin karşılanması amaçlanıyor. Merkez ilk ziyaretçilerini önümüzdeki yılın başında ağırlayacak.

CyberSecurity Malaysia CEO’su Dato’ Ts. Dr. Amirudin Abdul Wahab, “Tehdit alanı Malezya’da ve bölgede genişlemeyi sürdürüyor. Böyle bir ortamda Kaspersky gibi özel şirketlerin ve devlet kurumlarının birbirine güvenmesi ve birlikte çalışması kritik önem taşıyor. Kasperksy veri işlemlerini herkese açarak gizleyecek bir şeyi olmadığını gösteriyor. Bir üçüncü taraf olarak siber güvenlik sektörünü daha iyi hale getirme amacı taşıyan analizlerini ve kaygılarını da paylaşıyoruz. İş birliğimizin, şeffaflık ve dürüstlük konusunda daha fazla devlet ve özel şirkete örnek olmasını umuyoruz. Bu hem vatandaşların hem de siber güvenlik sektörünün faydasına olacak bir hareket.” dedi.