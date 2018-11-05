ASUS'un yeni robotu Zenbo Junior sahneye çıktı!
Asus; yaklaşık iki yıl önce, evde kullanıcılara yardımcı olabilecek akıllı robot Zenbo'yu tanıtmıştı. Tayvanlı teknoloji devi şimdiyse; daha akıllı, daha gelişmiş ve kesinlikle çok daha sevimli robotu Zenbo Junior'ı kamuoyunun beğenisine sundu. Zenbo Junior, akrabasının yarısı büyüklüğünde ve ondan çok daha hafif.
Zenbo Junior, yapay zekanın nimetlerinden sonuna kadar faydalanmış. Sevimli robotun yetenekleri arasında; hat sensörü, kızıl ötesi düşüş sensörü, kızıl ötesi renk sensörü ve sonar dalga sensörü bulunuyor. Şirin robot, orijinal Zenbo'nun tökezlediği yerlerde kolayca hareket edebiliyor. Zembo Junior, bunlara ek olarak 13 megapiksellik kamera ve sesli komutları rahatça algılayabilmek için dört adet mikrofon ile donatılmış.
Asus, Zenba'nın fonksiyonelliği artırmak için ciddi bir çalışma yürütmüş. Yeni yönetim konsolu; kablosuz olarak yönetilebilirken, çok sayıdaki Zenbo Junior'ın aynı anda kontrol edilmesine de olanak tanıyor.
Şirkete göre yeni akıllı ev robotu, sektördeki gelişmeleri tetikleyecek becerilere sahip. Zembo Junior'ın özellikle eğitim alanında ciddi faydalar sağlaması bekleniyor. Ürünün fiyatı ve piyasaya sürülüş tarihi ise henüz açıklanmadı.
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