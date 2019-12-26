ASUS'un yeni oyuncu monitörü ROG Swift PG65UQ Türkiye'de satışa sunuldu

Son birkaç yılda, oyun teknolojilerindeki gelişmeler PC’lerden ekranlara kaydı. Daha yüksek yenileme hızları ve senkronize kare oluşturma teknolojileri sayesinde oyun deneyimi daha akıcı ve hızlı hale geldi. Bu yeni gelişmeler, büyük ekran televizyonların boyutlarına ulaşamayan masaüstü monitörler ve oyuncu dizüstü bilgisayarlarında sınırlı kaldı. Ancak bu durum artık değişti. NVIDIA G-SYNC özellikli ASUS ROG Swift PG65UQ, ekranın tamamında yerel ışık kısma özelliğine sahip LED arka aydınlatmaya sahip. Ayrıca 384 ayrı bölge halinde dinamik olarak kontrol ediliyor. Her bölge maksimum 1000 nit parlaklık sunabiliyor. ROG Swift PG65UQ gerçekçi gölgeler ve ışıklar, etkileyici kontrast ve sinema kalitesinde renklerle birlikte HDR oyun deneyimini sunuyor.

ROG Swift PG65UQ, 65 inç boyutundaki 4K (3840 x 2160) çözünürlüklü HDR panele sekiz milyondan fazla piksel sığdırıyor. Artırılabilen 144 Hz yenileme hızı sayesinde hızlı sahneleri kolaylıkla sunan ekran, akıcı ve gerçekçi görüntüler oluşturuyor. Performans maksimum yenileme hızının altına düştüğünde oluşabilecek takılmaları ortadan kaldırmak için NVIDIA G-SYNC Ultimate teknolojisinden yararlanan ROG Swift PG65UQ, kare hızını uyumlu GeForce ekran kartlarıyla senkronize ederek kontrast, renk ve düşük gecikme süresiyle oyunlara hayat veriyor.

Ekranın tamamında yerel ışık kısma (FALD) teknolojisinden yararlanan ROG Swift PG65UQ, LED arka aydınlatmayı 384 ayrı bölge ile dinamik olarak kontrol ediyor. Böylece karanlık sahnelerin çok daha zengin ve daha doğal görünmesi için yüksek kontrast elde ediliyor. Birbirinden bağımsız olarak açılıp kapanabilen LED’ler daha zengin ve ayrıntılı görüntüler elde edilmesini sağlayan dinamik parlaklık aralığı sunuyor. DisplayHDR 1000 ve Ultra HD Premium sertifikalı ROG Swift PG65UQ’deki her bir LED bölgesi maksimum 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Bu da beyazların parlak, renklerin de canlı olmasını sağlıyor.

ROG Swift PG65UQ’da bulunan quantum-dot teknolojisi, sinema standardı olan DCI-P3 renk alanının %95’ini kapsayan geniş bir renk gamına sahip. Fabrikada yapılan ön kalibrasyon ile son derece doğru renkler (Delta-E < 2) elde ediliyor. Ekran ayrıca, her açıdan minimum renk kaymasıyla doğal bir şekilde izlenebilmesi için geniş izleme açıları sunuyor.

Her platformda büyük formatlı oyun

ROG Swift PG65UQ, farklı platformlarda oyun oynayanların bir numaralı tercihi olacak. Xbox One ile kusursuz bir şekilde çalışan ürün, HDMI bağlantısı üzerinden 48–60 Hz değişken yenileme hızlarına (VRR) destek veriyor.

ROG Swift PG65UQ, oyunlarla olduğu kadar filmler ve diğer büyük ekranlı eğlence türleriyle de uyumlu. Ultra HD Premium sertifikasına sahip ürün net görüntüler ile etkileyici sesleri bir araya getiriyor.