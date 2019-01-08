ASUS'un yeni oyun bilgisayarları tanıtıldı
ASUS, Republic Of Gamers (ROG) serisinin yeni dizüstü modellerini Las Vegas’da düzenlenen CES 2019 teknoloji fuarında tanıttı. Yeni GeForce RTX ekran kartların kullanan dizüstü serisi, tasarımıyla da dikkat çekiyor.
ASUS, Republic of Gamers (ROG) serisine ait 5 yeni dizüstü bilgisayar modelini Las Vegas’ta düzenlenen CES Fuarı’nda duyurdu. Tanıtılan yeni cihazlar, ROG G703, ROG Zypherus S GX531, ROG Zypherus S GX701, ROG Strix SCAR II ve ROG Strix Hero II olarak sıralanıyor. Masaüstü bilgisayarlarda dikkat çeken GeForce RTX ekran kartının gücünü dizüstü bilgisayarlara taşımayı hedefleyen ASUS, soğutma çözümleri kullanarak, oyunculara yüksek performanslı, ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar sunmayı planlıyor.
ASUS ROG G703
GeForce RTX ekran kartı ve çok çekirdekli son teknoloji Intel işlemcilerden alan ROG G703, 17 inçlik ekrana sahip. Ekran çerçevelerinde inceltme yapılmayan model, oyunculara yüksek kalitede görüntüler sunuyor. Oyuncular, IPS panele sahip ekran ile oyunları 144 Hz yenileme hızı ve 3ms tepkime süresiyle oynarken, kullanılan G-SYNC teknolojisi sayesinde oyunlar yüksek görüntü kalitesinde oynanıyor. Kullandığı HyperDriver teknolojisiyle dosya okuma işlemlerinde sınıfının en hızlılarından biri olan bilgisayar, devasa dosyaları saniyeler içinde okuyabiliyor.
ASUS ROG Zephyrus S GX531 ve GX701
ASUS, Zephyrus S GX531 modeliyle oyunculara daha kompakt bir bilgisayar sunuyor. Ultra ince ekran çerçevelerine sahip 15 inçlik dizüstü, kompakt tasarımı sayesinde çantada kolaylıkla taşınabiliyor. Intel işlemcisiyle yüksek performans sağlıyor, oyunları 144 Hz yenileme hızı ve 3ms tepkime süresiyle oynatıyor. Daha geniş ekranlı model ise Zephyrus S GX701... Yeni model, içindeki GeForce RTX 2080 ekran kartı sayesinde oyunları ultra yüksek ayarlarda oynatıyor.
ASUS ROG Strix SCAR II
FPS (First Person Shooter) türü oyun oynayanlara yönelik geliştirilen Strix Scar II, oyunculara 15 ve 17 inçlik iki ekran seçeneği sunuyor. Oyunlar, her iki ekranda da 144 Hz yenileme hızı ve 3ms tepkime süresiyle oynanıyor. Özel kamuflaj desenli gövde tasarımları ve FPS türüne uygun olarak aydınlatılmış klavyeleri ile bilgisayarlar, FPS oyuncularını hedefliyor.
ASUS ROG Strix Hero II
Strix Hero II, sahip olduğu özel dokusu ve MOBA türünde sık kullanılan tuşların öne çıkarıldığı RGB aydınlatmalı klavyesiyle dikkat çekiyor. Bilgisayar, GeForce RTX 2060 ve RTX 2070 ekran kartı seçenekleriyle birlikte birlikte geliyor, böylece MOBA ve diğer türlerden oyunlar yüksek ayarlarda oynanıyor.
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