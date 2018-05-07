Oyun bilgisayarından sonra şimdi sıra oyun telefonunda!

ASUS'un geçtiğimiz aylarda dünyayla paylaştığı amiral telefonu Zenfone 5'le ilgili konuşmaya başlıyoruz önce.



Zenfone 5’in fiyatı ne kadar olacak yurt dışına göre?

Yurt dışında euro üzerinden satışa çıkıyor. Bu yüzden bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü burada telefonun fiyatının üzerine vergi geliyor. Yani kullanıcılarımızın daha ucuza Zenfone 5 almak için ayrıca yurt dışına bakmasına gerek yok; pek de bir maliyet farkı yok.

Buradaki Fiyatı tam olarak ne düşünüyorsunuz?

Burada ilk olarak Zenfone 5, 2299 TL’den satışa çıkacak. Ancak bu lansman fiyatı olacak. İlk satışlardan sonra dolar kuruna göre telefonun fiyatını tekrar ayarlayacağız.

Telefon ne kadar süre bu fiyattan satılacak?

1000 Adet ile sınırlı olacak. Adet bittiğinde fiyatlar biraz yükselecek.

Sonrasında fiyat ne kadar olacak?

Yani 2599 TL - 2699 TL arasında bir rakam olmasını düşünüyoruz. Çünkü diğer markalar gibi yıllık sabitleme yapmıyoruz. Biz yükleme ve dönem bazında hep minimumda tutmaya çalışıyoruz, bu yüzden dönemsel olarak ayarlıyoruz.

Artan döviz kuru hakkında ASUS’un planları neler? Dolar tekrardan yükselişe geçerse telefonların fiyatı da artacak mı?

Şöyle söyleyeyim; 4 TL seviyelerinde olursa bir fiyat değişikliği olmayacak. Ancak yüzde 3 ila yüzde 5 oranlarına yükseliş olursa; fiyatlarda değişiklik olabilir. Dediğim gibi dönemlik sabitleme yapıyoruz. Bunu da minimumda tutmaya çalışıyoruz. Yüklemeler izin verdiği sürece ve yurt dışından destek aldığımız sürece oynatmıyoruz.

ASUS'TAN OYUN TELEFONU

ASUS Computex’de ne yapmayı planlıyor?

Bu sene Computex bizim için çok heyecanlı geçecek. Çünkü eskiden CES’te modeller tanıtılıyor, Computex’e ürün kalmıyordu. Ancak bu sene Computex’te yeni Notebook modelleri var. Hem oyun Notebook’ları hem de normal Notebook’lar tanıtılacak. 2 günlük bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğin ilk günü ASUS markası adı altında olacak. Diğer gün ise ROG ürünlerimizin lansmanı olacak. Ayrıca ROG’nin sürpriz bir telefonu da olacak.

ROG’nin telefonundan bahsedelim biraz da.

Çok bir bilgi veremeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum, tasarım olarak farklı olacak. Oyuncuların kullanacağı bir telefon olacak. ROG etkinliğinde oyun Notebook’ları ile beraber açıklanacak.

Bu telefonun sadece işlemcisi mi çok üstün olacak? Başka üstün özellikleri de var mı?

Sadece işlemci değil, başka üstün özellikleri de var.

Şunu da sormak istiyorum. İnsanlar 3000 TL veriyor bir telefona artık. Bu fiyatı verirsem oyunu da oynarım her şeyi de yaparım diyorlar. Sizin yeni çıkacak olan oyun telefonunuz insanlara bu konuda ne vaat ediyor. Yani neden sizin telefonunuzu tercih etsinler oyun oynamak için? Yoksa bu telefon piyasayı yoklamak için bir adım mı?

Burada objektif olacağım. Ondan önce şunu söylemek istiyorum; ben Türkiye’ye gelen bütün Zenfone 4 versiyonlarını ve Zenfone 5’i mobil oyun firmalarına test için gönderdim. Telefonun oyun açısından performansını öğrenebilmek için. Giriş seviye telefonumuz Zenfone Lite bile bütün testlerden geçti. Yani her telefon ile oyun oynarsınız ancak burada sizin bakış açınız önemli. Çünkü global ve Türkiye şampiyonluklarına oynayan insanlar bulunuyor.



Telefonda bu işler biraz daha karmaşık hale gelmiyor mu?

Günümüzde pek çok kişinin ikişer tane telefonu var. Bir iş telefonu bir de şahsi telefonu olmak üzere. Yani ben oyun oynayan bir insansam bu telefonlardan birini şahsi olarak kullanırım diğerini ise oyun oynayabileceğim bir telefon olarak kullanırım.

Sizden başka firmalar bulunuyor mu bu alanda?

Bildiğim kadarı ile bir tane bulunuyor. O da zaten yeni çıkardı.

O firmanın ürünü Türkiye’de var mı?

Resmi olarak yok. Distribütör getiriyor. Türkiye’de resmi olarak tek getiren firma biz olacağız.

Belirlediğiniz bir satış hedefi var mı?

Telefonun kitlesi belli açıkçası, yani adet yazabileceğiniz bir ürün değil. Bir adet var ama öyle diğer telefonlar kadar yüksek değil.

Fiyatı nasıl olacak? Oyun telefonu olduğundan dolayı fiyatı da yüksek seviyelerde olacak mı?

Evet ama uçuk bir rakam olmayacak.

Oyun telefonu ilk denemeniz mi olacak?

Evet.

Computex’de tanıtılacak ürünler Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Telefon tarafı için bir şey diyemem ama bilgisayarlar 1 ayı geçmeden gelir.

İnsanların kafasında genelde şu oluyor dizüstü, masaüstüne göre daha kötü bir oyun performansı gösteriyor. Bu doğru mu sizce? Aralarında farklar var mı?

Bence bir farklılık yok. Sadece insanların algısı böyle. Biz bunu düzeltmek için bir proje üzerinde çalışıyoruz. 3 ay boyunca dizüstü ve masaüstü bilgisayarları çalıştırıp yayın yapacağız. Performanslarının ne derece olduklarını insanlara göstereceğiz. Şimdi zaten sizin adınıza düşünen biri var sistemin garantisini veriyor uyumluluğunu da garanti ediyor. Çünkü her parça birbiri ile uyumluluk sağlayacak diye bir şey yok; onun dışında overclock yapabilen bir notebook kullanabiliyorsunuz. Soğutma sisteminde zaten özel teknoloji kullanılıyor; hatta hava kanalı açılan notebooklar var.

Ses durumu nasıl?

Çok yüksek ses performanslarında bir oyunu oynayabiliyorsunuz. Ancak bir masaüstü PC kadar değil elbette.

Bu 3 aylık projenizi YouTube’dan mı yayınlayacaksınız?

Evet, kendi kanallarımızdan.

Masaüstünde update etme imkanı daha çok. Dizüstünde bu durum nasıl? Yani dizüstünün ömrü ne kadar?

İki yıldan önce çok fazla değişim söz konusu değil. Çünkü teknoloji el vermiyor. 1.5-2 yıl boyunca ekran kartında büyük bir değişiklik olmuyor zaten. CPU’da da bu geçerli. Yani minimum olarak 2-3 yıllık bir ömrü bulunuyor.

Biri size gelse sorsa dizüstü mü masaüstü sistem mi önerirsiniz?

Dizüstü derim.

Neden?

Ben dizüstünü daha çok seviyorum o yüzden. Ama siz PC’yi kurcalamayı seven, teknolojileri takip eden biriyseniz masaüstü almalısınız.

Şöyle bir efsane var; dünyada her 3 PC’den birinin ekran kartı ASUS diye. Bunun ekmeğini açıkçası çok yiyoruz. Ayrıca anakart ve ekran kartı üreticisi bir marka olduğu için ASUS’un PC’leri daha iyidir algısı bulunuyor. Bu algıda açıkçası doğru.

Bu algıyı telefona taşıyabilir misiniz?

Telefona taşımamız biraz zaman alacak. Çünkü telefona biz ilk olarak Zenfone ile başlamadık; daha öncesi de var. PDA telefonlarımız bulunuyordu. Yılda 25 bin adet satıyorduk. Bu dönemde GPS markası olan Garmin ile iş birliği yaptık. Herkes akıllı telefona yönelirken biz GPS’li telefonlarla ilgilendik. Bundan dolayı piyasaya geri dönmemiz 2014 yılını buldu.

PC satışlarında diğer firmalar ile aranızdaki rekabette kim daha önde?

Biz açık ara lider konumundayız. Çünkü GTX ekran kartlı oyun bilgisayarları adına konuşursak yüzde 40-45 arası bizim pazar payımız bulunuyor, getirdiğimiz adet yıllık 50 bin ila 60 bin adet arasında değişiyor.

Ne zaman oyun bilgisayarı satışları patlama yaptı?

2016’dan 2017’ye yüzde 70 büyüdük.

Nasıl oldu bu?

Pazar zıplattı; biz bir şey yapmadık. Şöyle söyleyeyim oyun bilgisayarı almak isteyen insan gelip, ASUS’tan alıyordu. Ancak insanların algısı bir süreden sonra değişti. E-Spor’un da gelişmesi ile birlikte insanlar oyun bilgisayarlarına yöneldiler.

Bu cihazları alanlar daha çok e-Spor dünyasının içinde olan insanlar mı?

Şöyle söyleyeyim, e-Spor’u takip edenlerin yüzde 10’u bizzat oynuyor. Geri kalan yüzde 90’lık bir kısım sadece takip ediyor ve takip ederken benim de evde böyle bir PC’m bulunsun diyorlar.

e-spor'da kariyer yapmak mümkün mü? Güçlükler var sanki, özellikle de aileler açısından?

Aileler nispeten artık çocuklarına destek olmaya başladı. Bu arada şunu da söyleyeyim; bir yaştan sonra bazı becerileriniz gençlere göre daha yavaş kalıyor. Bu yüzden oyuncu olarak bir kariyer devam ettirmeniz zor. Buradan sonra isterseniz takımlarda koçluk yapabilir, takım sahibi veya lig sahibi olabilirsiniz.

Mobil oyunların normal oyunlara göre kazancı daha mı fazla?

Mobil oyunlar; üreten firmalara bence kazandırıyor. Ama oynayanlara kazandırıp kazandırmaması tartışılır. Bir de bazı oyunlarda klan sistemi oluyor bu sistemlerde yönetici para harcıyor alt taraf bundan faydalanıyor. Ama şu an mobil oyunların PC oyunları da bulunuyor. Telefonda oynadığınız oyunu PC’de de oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyun firmaları da kendi mobil sürümlerini çıkarmaya başladı. Örnek olarak PUBG ve Fortnite’ı verebiliriz.

Her geçen gün düşen laptop satışları ne olacak? Oyun tarafı biraz toparlıyor ama genel bir düşüş var.

Önümüzdeki 5 senede tabii ki oyun bilgisayar oranı yükselecek. Ancak toplam bilgisayar oranı yükselmeyecektir. Eskiden notebook’larda dokunmatik ekran, döndürülebilir ekran falan yapıldı. Bunlar insanları satışa götürdü ama artık çok fazla kalmadı. Notebook’ta biz en son TouchPad’e ekran koyduk. Windows’unuzu oradan yönetebiliyorsunuz ama bu sizi ne kadar satışa yöneltir. Dolayısıyla Notebook’da çok fazla gidecek bir yer yok. Oyun bilgisayarında da yavaş yavaş kalmıyor.

Oyun konsolları bu işin ne tarafında?

Oyun konsolu düşüşe geçiyor şu an. PC daha önde. Ancak bundan 2-3 yıl öncesi için konuşacak olsaydık konsollar prestijli ve herkesin sahip olmak istediği ürünlerdi.

Neden böyle?

Yani insanlar konsollarda oyunları daha rahat oynayamadıklarından şikayet ediyorlar. Yüksek fiyatlarından dolayı ya da. Çünkü bir oyunun fiyatı konsolda daha fazla oluyor. Bu yüzden konsollar biraz düşüşe mahkum gibi gözüküyor. Bizi etkileyecek oranda satışları bulunmuyor.

GELELİM E-SPORA

E-Spor’da iyi olmak için bir eğitim alabiliyor muyuz?

Eğitim bulunmuyor, genelde insanlar oyuncuların açtığı yayıncıları takip edip kendini geliştirmeye çalışıyor. Bu yüzden oyuncuların çok ciddi takipçileri bulunuyor. Ancak, bu noktada Bahçeşehir Üniversitesi bu olayın ve durumun en erken farkına varan üniversitelerden bir tanesi. O yüzden biz de onlarla iş birliği yaptık. Bahçeşehir Üniversitesi elemeler yapıyor liseler arasında, üniversiteye girecek gençler arasında. Turnuvalarla bulduğu yeteneklere e-spor bursu veriyor ve 4 yıllık bir lisans dalında da burs veriyor.

Neden bunu yapıyor?

Çünkü geleceği görüyor ve aileleri de buna ikna etmek için bunu yapıyor. Ayrıca şu açıdan da önemli, e-spor kariyeri 25 yaşına kadar devam ediyor, daha sonrasında başka mesleğe yöneliyorlar.