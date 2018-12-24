ASUS'tan yılbaşı için tavsiyeler
Yeni yıla girmemize sayılı günler kala Tayvan merkezli teknoloji üreticisi ASUS, vitrininde öne çıkan ürünlerini tüketicilerle paylaştı.
Dünyanın en ince ve hafif döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarlarından biri olan ASUS ZenBook Flip S UX370 ilk dikkat çeken ürün. 360 derece döndürülebilir ekranı ile dikkat çeken UX370, üst seviye donanımıyla günlük bilgisayar kullanımında tüketicinin karşısına çıkıyor.
İş hayatında profesyonellere hitap eden bir diğer ürün olan ASUS N580 ise yüksek performansıyla öne çıkıyor. İnce ve hafif tasarımla gelen N580, işten arta kalan zamanlarda oyun oynamak isteyenler için de bir çözüm sunuyor.
ASUS'un oyunculara özel serisi Republic of Gamers, oyun bilgisayarı arayanlara yönelik bir ürün serisi. ROG STRIX GL703 oyuncu dizüstü bilgisayarı, donanımsal özelliklerinin dışında toz karşıtı soğutma sistemiyle de dikkat çekiyor. ASUS'un bu seride öne çıkardığı ürün ise ROG HURACAN G21 ismini taşıyor. Ürün, daha çok farklı tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor.
Yeni trend All-in-One sistemler
Tüm donanımı geniş ekranlı bir monitörün arkasında toplayan All-in-One PC de evin her odasına kolaylıkla uyum sağlayabilecek tasarımı ve kablo karmaşasını ortadan kaldıran mimarisiyle teknoloji meraklısı ailelerin vazgeçilmezi oldu. Bu ürünleri her geçen gün daha sık görürken, ASUS da bu alanda ürünlerini sergilemeyi ihmal etmiyor. ASUS'un Vivo AiO serisinin sunduğu verimlilik dikkat çekici.
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