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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

ASUS'tan yeni oyuncu faresi: ROG Strix Carry

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ASUS'tan yeni oyuncu faresi: ROG Strix Carry

Cebe sığabilecek kadar küçük olan kablosuz oyuncu faresi ROG Strix Carry, 1 ms tepki süresiyle gecikmesiz oyun deneyimi sunmasının yanı sıra 400 saatin üzerindeki pil ömrüyle dikkat çekiyor.

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix Carry modelini duyurdu. Cebe sığabilecek kadar küçük boyutlara sahip bu kablosuz oyuncu faresi, uzun pil ömrüyle geliyor. Üstün tasarım ve teknolojilerle donatılan Strix Carry, bir oyuncu faresinde yer alan özellikleri küçük boyutuna sığdırıyor. Yüksek performanslı Pixart PMW3330 optik sensöre sahip ürün, maksimum 7200 DPI çözünürlük ile akıcı ve hassas kontrol sunuyor. Saniyede 150” tarayabilen ve 30 g hızlanmaya ulaşabilen Strix Carry, hızlı dönüşleri bile kesintisiz olarak yakalayabiliyor.

Sağ ele göre tasarlanan rahat tasarımda, baş parmağa denk gelen kabartmalar sıkı bir kavrayış sağlıyor. Kullanıcı, tekerleğin altındaki DPI düzeyini değiştiren tuş sayesinde hızlı oyunlarda ve internette gezinirken farklı ayarlardan yayarlanabiliyor. Kasanın sol yanına özenle yerleştirilen, ileri ve geri işlevleri için kullanılan tuşlara erişmek oldukça kolay ancak yanlışlıkla basma ihtimali düşük. 

Bluetooth ile 400, 2,4 GHz wireless bağlantıyla 300 saatten fazla pil ömrü

Siyah renkle gizemli bir görünüme sahip olan Strix Carry, iki çeşit kablosuz bağlantı desteğine sahip. Düşük güç tüketimiyle kablosuz üretkenlik sunan Bluetooth LE, bir set AA pille 400 saat kesintisiz çalışıyor. Bu da gerçek kullanımda haftalar veya aylar anlamına geliyor. Yüksek performanslı 2,4 GHz bağlantısı kullanıldığında ise Strix Carry, oyunlarda başarı için gereken 1 ms tepki süresiyle yoğun bir şekilde kullanılırken bile 300 saatin üzerinde pil ömrü vadediyor. 

Gecikmesiz kontrol için SmartHop teknolojisi

Strix Carry, radyo tayfını saniyede bin defa tarıyor. SmartHop teknolojisi, kalabalık 2,4 GHz bandını saran paraziti belirliyor ve kaçınılmasını sağlıyor. Bu sayede en temiz kanalagerçek zamanlı olarak geçmek mümkün oluyor. Sonuç olarak, Strix Carry çevresinde 2,4 GHz bandına bağlı çok sayıda cihaz olsa bile güçlü ve kesintisiz bağlantı sağlıyor. 

Özel anahtar yuvası tasarımı

Sağ ve sol düğmelerde yer alan Omron anahtarları 50 milyon tıklamaya dayanarak uzun ömür sunuyor. Strix Carry kullanıcıları anahtarları da kolayca değiştirebiliyor. Böylece kullanıcılar kendilerine en uygun tıklama hissini hızla oluşturabiliyor. İttirilerek sabitlenen özel anahtar yuvaları, değişim yapmayı çok kolay hale getiriyor. Strix Carry ile ikinci bir çift Omron anahtar da geliyor. Bu sayede kullanıcının kendisine özgü tıklama hissini oluşturması mümkün hale geliyor. 

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